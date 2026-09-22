Chemieunternehmen

Kaufempfehlung treibt Kurserholung von Wacker Chemie an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie haben ihr Kursplus am Dienstagvormittag sukzessive auf drei Prozent ausgebaut. Mit rund 90 Euro erholten sie sich fast an ihre 21- und 50-Tage-Linien. Für etwas Schwung sorgte Analyst Abed Jarad von MWB Research mit seiner Kaufempfehlung beim Kursziel von 105 Euro. Damit hält er eine Rückkehr an das Jahreshoch für möglich.

Experte Jarad kam optimistisch aus dem Kapitalmarkttag der Bayern in der Vorwoche. Er habe den Wandel von kapazitätsbestimmtem Wachstum zu strikterer Mittelverwendung, höherer Rentabilität und optimierter Ausschöpfung vorhandener Assets manifestiert, so der Experte. Das Kosten- und Effizienzprogramm PACE bleibe der wichtigste Ergebnistreiber bei mittelfristig stärkeren Margenaussichten./ag/jha/

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