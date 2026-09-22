AKTIE IM FOKUS: Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

LONDON (dpa-AFX) - Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.

Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge./mf/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kingfisher

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seingestern, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative20. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen