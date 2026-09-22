AKTIE IM FOKUS: Kingfisher mit Kurssprung nach Zahlen
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,6 Prozent. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.
Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge./mf/jha/
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