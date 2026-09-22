AKTIE IM FOKUS: Tui hinken nach Buchungsupdate dem MDax hinterher

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Buchungsupdate und eine eingegrenzte Gewinnprognose hat die Aktien von Tui am Dienstag nur kurz deutlich belastet. Die Papiere des Reisekonzerns waren im frühen Handel noch um bis zu 2,1 Prozent gefallen und hatten damit den am Freitag erreichten, tiefsten Stand seit Mitte Mai fast unterboten. Im weiteren Verlauf erholten sich die Anteilsscheine mit dem Gesamtmarkt.

Zuletzt stand bei den Papieren von Tui ein geringfügiges Minus auf 6,526 Euro zu Buche. Damit hinkten sie gleichwohl dem Index der mittelgroßen Werte MDax hinterher, der im Handelsverlauf ins Plus gedreht war und bis zum späten Vormittag um 0,7 Prozent stieg. Im bisherigen Jahresverlauf zählen die Tui-Anteile mit einem Minus von knapp 28 Prozent zu den schwächsten MDax-Werten.

Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Ende der Krise ist bisher nicht in Sicht.

Anleger blieben wohl eher im Abwartemodus, resümierte Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research./la/stk

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