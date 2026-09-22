Märkte heute 22.09.2026

AMD knackt Billion, Metas Muse weckt KI-Fantasie

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: K+S, Mercedes-Benz, Nestlé, Moderna, Rocket Lab, Microsoft, Qualcomm, AMD und Meta.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mercedes: Wie ernst ist die Werkedrohung?

Mercedes erhöht den Druck auf seine deutschen Standorte. Welche Konsequenzen könnten die angekündigten Sparmaßnahmen haben – und was bedeutet das für Aktie, Kostenstruktur und Beschäftigte?

AMD: Eine Billion Dollar Bewertung

AMD erreicht einen historischen Börsenmeilenstein. Wir schauen darauf, was hinter der außergewöhnlichen Entwicklung steckt und ob das operative Wachstum mit den inzwischen hohen Erwartungen Schritt halten kann.

Meta: Muse sorgt für neue KI-Fantasie

Metas neuer KI-Assistent legt einen bemerkenswerten Start hin und sorgt für deutlich mehr Aufmerksamkeit bei Anlegern und Analysten. Wie groß könnte Muse für die nächste Wachstumsphase von Meta werden?

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