APA ots news: FMA kann als "Trusted Flagger" künftig wirksamer gegen...

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

APA ots news: FMA kann als "Trusted Flagger" künftig wirksamer gegen rechtswidrige Finanzangebote auf Social Media vorgehen

Finanzmarktaufsicht kann als "vertrauenswürdiger Hinweisgeber"  
gemäß EU-Recht unerlaubte Finanzdienste bevorzugt bei 
Online-Plattformen melden - Bescheid der KommAustria 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)  
wurde von der 
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) als vertrauenswürdiger 
Hinweisgeber ("Trusted Flagger") gemäß der EU-Verordnung über 
digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) zertifiziert. Der 
entsprechende Bescheid wurde der FMA jetzt zugestellt. Die 
Zertifizierung gilt für den Bereich rechtswidrige 
Finanzdienstleistungen . 

Der neue Status erlaubt es der FMA, Online-Plattformen gezielt 
und mit Priorität auf Inhalte hinzuweisen, die auf unerlaubte 
Finanzdienstleistungen hindeuten - etwa Fake-Broker, betrügerische 
Anlageangebote, unerlaubte Krypto-Trading-Plattformen oder 
Anlagebetrug in geschlossenen Messenger-Gruppen. Anbieter von Online- 
Plattformen sind gemäß DSA verpflichtet, Meldungen vertrauenswürdiger 
Hinweisgeber vorrangig zu behandeln und zügig zu entscheiden - anders 
als Meldungen einzelner Nutzer:innen, die immer wieder in der Masse 
untergehen. 

Allein im Jahr 2025 gingen bei der FMA 842 Meldungen zu 
Anlagebetrug ein , die gemeldeten Fälle summierten sich auf einen 
Gesamtschaden von rund 20 Millionen - was nur einen Bruchteil des 
tatsächlichen Schadens darstellt. Die Anbahnung von Anlagebetrug über 
soziale Medien und Messenger-Dienste ist der am schnellsten wachsende 
Trend der vergangenen Jahre. Die Erfahrungen der FMA-Ermittler:innen 
zeigen, dass Online-Plattformen regelmäßig eine zentrale Rolle für 
die Verbreitung betrügerischer Angebote spielen. Sie sind eine 
Eintrittspforte für den Betrug - über Deepfake-Videos, KI-gesteuerte 
Chatbots in Investment-Gruppen und geklonte Identitäten, mit denen 
Betrüger:innen ihre Opfer in großem Maßstab täuschen. 

"Betrüger:innen sind oft die ersten, die neue Technologien für 
sich nutzen - und sie schaden damit dem Vertrauen der Menschen in den 
Finanzmarkt " , sagt FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Dieses 
Vertrauen ist wichtig: Wer sicher ist, dass Anlageangebote seriös 
sind, ist eher bereit, am Kapitalmarkt zu investieren. Der neue 
Status als "Trusted Flagger" stärkt unsere Möglichkeiten, gezielt 
gegen betrügerische Inhalte im Netz vorzugehen." 

"Digitale Plattformen spielen bei der Verbreitung unerlaubter 
Finanzangebote eine zentrale Rolle", ergänzt FMA-Vorstand Helmut Ettl 
. "Wer mit Anzeigen Erlöse erzielt, muss auch wirksam in Prävention 
investieren. Mit dem Trusted-Flagger-Status nehmen wir die 
Plattformen stärker in die Pflicht - das ist ein wichtiger Beitrag 
dazu, dass sich Anleger:innen auch im digitalen Raum auf einen 
sauberen, vertrauenswürdigen Finanzplatz verlassen können." 

Die FMA kann auch in Zukunft nicht selbst die Angebote löschen 
oder sperren - das bleibt Aufgabe der Plattform. Der neue Status 
erhöht aber die Priorität und Nachvollziehbarkeit der Meldungen und 
soll schnellere Entscheidungen der Plattformen ermöglichen. "Trusted 
Flagger" wird damit zu einem weiteren Hebel, der bestehende 
Instrumente wie Investorenwarnungen, Untersagungen, Strafanzeigen und 
Meldungen an Hosting-Provider ergänzt. 

Erste Erfahrungen anderer Aufsichtsbehörden stimmen 
zuversichtlich: In Irland ist die Central Bank of Ireland seit 
Frühjahr 2025 als "Trusted Flagger" anerkannt. Dort kommen Antworten 
großer Plattformen mittlerweile sehr zügig, mit Löschquoten von rund 
99 Prozent. 

Für die FMA ist der Kampf gegen unerlaubte Finanzangebote im Netz 
kein Nebenschauplatz, sondern eng mit ihrem Kernauftrag verknüpft: 
einem sauberen, stabilen Finanzplatz, dem Anleger:innen vertrauen 
können. Eine Aufsicht, die mit der technologischen Entwicklung 
Schritt hält, ist dafür ebenso Voraussetzung wie robuste Maßnahmen 
gegen Betrug, die sich laufend an neue Maschen anpassen - ergänzt 
durch Aufklärung und Finanzbildung als Prävention, etwa über die FMA- 
Formate "Reden wir über Geld" im Internet und auf Instagram und 
Youtube . 

Hintergrund: Was ist ein "Trusted Flagger"? 

Der Digital Services Act der Europäischen Union verpflichtet 
große Online-Plattformen, Meldungen von zertifizierten 
"vertrauenswürdigen Hinweisgebern"/"Trusted Flaggern" vorrangig zu 
bearbeiten. Zuständig für die Vergabe dieses Status ist in Österreich 
die KommAustria als nationaler Koordinator für digitale Dienste. 
Voraussetzung ist der Nachweis besonderer Sachkenntnis im jeweiligen 
Fachgebiet, organisatorische und finanzielle Unabhängigkeit von 
Online-Plattformen sowie eine sorgfältige, genaue und objektive 
Vorgehensweise bei Meldungen. Die Zertifizierung ist zeitlich nicht 
befristet, kann aber bei mangelhafter Qualität der Meldungen 
widerrufen werden. Zertifizierte Hinweisgeber werden von der 
Europäischen Kommission unionsweit veröffentlicht und sind damit von 
allen Anbietern von Online-Plattformen anzuerkennen. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0040    2026-09-22/10:01
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seingestern, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative20. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen