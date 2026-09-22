APA ots news: OeNB-Dialog: Der Euro im Wandel - Digitalisierung und Geopolitik

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    Mit Hans Gersbach, Eva Landrichtinger und Martin Kocher 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die  
Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien laden zum OeNB-Dialog 
2026 ein. Am 24. September diskutieren Prof. Hans Gersbach (ETH 
Zürich, KOF Institut), Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der 
Bundessparte Bank und Versicherung der WKO und OeNB-Gouverneur Martin 
Kocher, über die Zukunft des Euro angesichts digitaler Transformation 
und geopolitischer Entwicklungen. Die Veranstaltung findet ab 18:00 
Uhr im Kassensaal der OeNB in Wien statt. 

Das europäische Finanz- und Geldsystem steht vor weitreichenden 
Veränderungen. Neue Technologien verändern zunehmend die Art, wie 
Zahlungen abgewickelt, Kredite vergeben und Währungen international 
eingesetzt werden. Gleichzeitig stellen geopolitische Entwicklungen 
die internationale Rolle des Euro vor neue Herausforderungen. 

Wird der Euro in einem sich wandelnden globalen Umfeld an 
Bedeutung gewinnen oder verlieren? Kann der digitale Euro die 
internationale Stellung des Euro stärken? Und welche Bedeutung hat 
die wachsende Verbreitung von Stablecoins für Europa und für die 
Stabilität unseres Finanzsystems? 

Der OeNB-Dialog 2026 beleuchtet diese Fragen aus Sicht von 
Wissenschaft, Bankensektor und Zentralbank. Zusätzlich wird 
diskutiert, wie neue Formen digitalen Geldes die Rolle von 
Zentralbanken und Geschäftsbanken verändern und wie das europäische 
Finanzsystem in der Zukunft aussehen könnte. 

Über Hans Gersbach 

Hans Gersbach ist Professor für Macroeconomics: Innovation and 
Policy an der ETH Zürich und Co-Direktor der KOF 
Konjunkturforschungsstelle. Er gehört zu den führenden Ökonomen im 
Bereich der monetären Makroökonomik, der Geld und Bankentheorie sowie 
Innovationsökonomik. 

Seine Forschung verbindet theoretische Modellierung mit aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa der Gestaltung 
demokratischer Prozesse oder Förderung von Innovation in 
Volkswirtschaften. Hans Gersbach ist Research Fellow am CEPR (Center 
for Economic Policy Research) für Public Policy and Industrial 
Organization, beim CESifo München und beim IZA Bonn. Er berät 
regelmäßig politische Institutionen und ist Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums in 
Deutschland, dessen Vorsitzender er war. 

Über die OeNB-Gastprofessur 

Die OeNB-Gastprofessur ist eine wissenschaftliche Kooperation 
zwischen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität 
Wien und der Oesterreichischen Nationalbank. Sie ermöglicht es, 
regelmäßig international renommierte Wissenschafter:innen nach Wien 
einzuladen und den Austausch in der akademischen Forschung sowie den 
öffentlichen Diskurs zu wirtschaftspolitischen Fragen zu fördern. 

Veranstaltung "Der Euro im Wandel: Digitalisierung und 
Geopolitik" 

Martin Kocher, Gouverneur Oesterreichische Nationalbank 

Hans Gersbach, Professor für Macroeconomics: Innovation and 
Policy (ETH Zürich) 

Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin Bundessparte Bank und 
Versicherung (WKO) 

Moderation: Paul Pichler, Assoz. Professor, Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften (Universität Wien) 

Zeit: Donnerstag, 24. September, 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) 

Ort: Oesterreichische Nationalbank, , Otto-Wagner-Platz 3, 1090 
Wien, Kassensaal. 

Anmeldung: wiwi.univie.ac.at/events/gastprofessuren/oenb- 
gastprofessuren/2026-hans-gersbach 

Rückfragehinweise: 

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit/Universität Wien 
Simone Vanek, B.A. 
Tel.: +43-1-4277-37040 
simone.vanek@univie.ac.at 
https://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0046    2026-09-22/10:07
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