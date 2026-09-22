Bericht: Südkoreas Präsident fordert Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

Seoul, 22. ⁠Sep (Reuters) - Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat die USA zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea aufgerufen. Dies solle im Gegenzug für ein Einfrieren des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms geschehen, sagte ‌Lee in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung "New York Times". Ein solcher Kompromiss zwischen den ohnehin wenig ⁠wirksamen Sanktionen ⁠und einem Stopp der Entwicklung neuer Atomwaffen sowie Interkontinentalraketen habe einen erheblichen Nutzen. Ein Beharren auf einer sofortigen Denuklearisierung unter den aktuellen Umständen führe zu keinem Ergebnis. Sobald ein Einfrieren der Rüstungsaktivitäten erreicht sei, könne durch ‌gegenseitige Zugeständnisse Vertrauen aufgebaut werden, um ‌Nordkorea schließlich zu einer Reduzierung seines Arsenals zu bewegen.

Der aktuelle Stillstand sei zu gefährlich, erklärte Lee mit Verweis auf südkoreanische ⁠Schätzungen. Demnach ist Nordkorea in der Lage, jährlich zehn bis ‌20 zusätzliche Atomwaffen herzustellen. Sobald ⁠die Führung in Pjöngjang glaube, genügend Raketen und Atomwaffen für ihr Überleben zu besitzen, steige zudem die Gefahr von Exporten. Südkorea verfolgt inzwischen eine Politik ‌der friedlichen Koexistenz anstelle einer ⁠vorrangigen Denuklearisierung. Die Beziehungen zwischen ⁠beiden Ländern sind jedoch eingefroren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Wiedervereinigungspolitik aufgegeben und den Süden zum feindseligsten Staat erklärt. US-Präsident Donald Trump strebt ein neues Treffen mit Kim an. Lee will seine Friedensvision in dieser Woche vor der UN-Vollversammlung vorstellen.

(Bericht von Jack Kim und Brenda Goh, geschrieben von Philipp Krach, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)