Bundeskabinett beschließt Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent

(Stellt ⁠im letzten Satz des 1. Absatzes klar, der Tankrabatt gilt bis zum 31. Dezember, nicht 1. Dezember)

Berlin, 22. Sep (Reuters) - Das Bundeskabinett hat ‌am Montag die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14 Cent pro ⁠Liter ⁠beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Änderung der Energiesteuer sei im Umlaufverfahren verabschiedet worden, teilte eine Regierungssprecherin am Montagabend mit. Durch die dadurch um drei Cent geringere Mehrwertsteuer sinkt der ‌Preis pro Liter um ‌rund 17 Cent für die Verbraucher. Die Entlastung ist vom 1. Oktober bis zum 31. ⁠Dezember vorgesehen.

Die Bundesregierung hatte sich auf diese ‌Maßnahme mit den Ländern ⁠am vergangenen Freitag verständigt. Die Länder sollen sich zur Hälfte an den erwarteten Steuerausfällen von 2,5 Milliarden Euro beteiligen. ‌Zudem soll ein ⁠Tankpreisdeckel nach dem Vorbild ⁠Luxemburgs oder Belgiens spätestens bis zum 1. Januar 2027 eingeführt werden. Auslöser sind die erneut stark gestiegenen Preise an den Tankstellen durch den Iran-Krieg und die Unterbrechung saudischer Öllieferungen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)