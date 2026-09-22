CSU: Merz-Vorstoß zu privater Krankenversicherung bezog sich auf Terminvergabe

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat Kanzler Friedrich Merz in der Debatte über Änderungen bei der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Schutz genommen. Der CDU-Vorsitzende habe am Montag nicht die Existenz der ‌PKV infrage gestellt, betonte Hoffmann am Dienstag. Der Kanzler habe "nur die Terminvergabe" gemeint. Weil seine Aussagen nach den CDU-Gremiensitzungen ⁠aber falsch ⁠verstanden worden seien, habe sein Sprecher später nochmals klargestellt, dass keine Fusion von gesetzlichen und privaten Kassen geplant sei.

Merz hatte in seiner Pressekonferenz als Beispiel für Gerechtigkeitsfragen darauf verwiesen, dass offenbar viele gesetzlich Versicherte es als unfair ‌ansehen würden, anders als privat Versicherte ‌monatelang auf Arzttermine warten zu müssen. Der Kanzler fügte hinzu, dass man Regelungen, die man bei der Gesundheitsreform für die gesetzlichen ⁠Kassen beschlossen habe, "wirkungsgleich" auf die PKV übertragen wolle. "Da hat der ‌Kanzler im Übrigen recht, da ⁠haben wir eine extra Vereinbarung, dass wir das zum Beispiel auf Beamte übertragen", betonte der CSU-Landesgruppenchef. Beamte sind meist privat versichert. "Das muss doch umgesetzt werden." Das ‌Nebeneinander dieser beiden Systeme ⁠habe der CDU-Vorsitzende aber eben ⁠nicht infrage gestellt.

Merz hatte mit seinen Äußerungen eine breite Debatte ausgelöst. Stefanie Stoff-Ahnis, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, forderte eine gesetzliche Regelung für eine tagesaktuelle Terminplattform für Kassenpatienten. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warf dem Kanzler in der "Rheinischen Post" dagegen "eine gewisse politische Orientierungslosigkeit" vor, wenn dieser nun plötzlich "eine vermeintliche Gerechtigkeitslücke" zwischen privater und ⁠gesetzlicher Krankenversicherung entdecke.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)