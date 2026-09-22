DAX® - Auf dem Sprung?

„Heilsbringer: Drei negative Wochen in Folge!“ So titelten wir gestern an dieser Stelle und der DAX® scheint den Rückenwind aus den drei roten Wochenkerzen in Folge tatsächlich in die Realität umsetzen zu wollen. Zur Erinnerung: Nach einer solchen Durststrecke steigt die Durchschnittsperformance in der Folgewoche auf Basis der Daten seit 1988 um den Faktor 2,5 auf 0,49 %. Dabei hilft den deutschen Standardwerten, dass die Schlüsselhaltezone bei 25.500/25.400 Punkten zwar wackelte, aber bisher verteidigt wurde. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht noch ein Spurt über die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.775 Punkten) und dem Hoch vom 17. September bei 25.800 Punkten. Ein solcher Befreiungsschlag würde eine kleine Bodenbildung vervollständigen, die immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 600 Punkten bereithalten würde. Neben der Kernhaltezone bei 25.500/25.400 Punkten stellt das jüngste Verlaufstief bei 25.173 Punkten auf der Unterseite eine weitere wichtige Rückzugslinie dar. Der charttechnische Ausbruch des Nasdaq-100® greift dem DAX® zusätzlich unter die Arme ( siehe Analyse unten ).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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