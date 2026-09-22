Dax gibt vorbörsliche Gewinne ab – Vonovia bei 17 Euro

Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn ist der Dax am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex notierte zum Ende der ersten Handelsstunde um 0,35 Prozent im Minus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,1 Prozent ein.

Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder zulegen. Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben hoch. In der Straße von Hormus wurde erneut ein Schiff angegriffen.

Demgegenüber stützten Kursgewinne in den USA und in Asien den deutschen Aktienmarkt. Vor allem für den technologielastigen US-Index Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

Vonovia fällt auf 17 Euro

Immobilienwerte stehen nach mehrjährigen Tiefstständen zu Wochenbeginn weiter unter Druck. Für Vonovia ging es am Dienstag mit 17,06 Euro auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2023 abwärts. Der Verlust im laufenden Jahr liegt inzwischen bei gut 30 Prozent.

Zum belastenden Zinsanstieg gesellte sich am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke noch weitere Rückschlags-Gefahr.

Evonik will sparen, Aktie steigt

Drei Prozent hinzu gewann dagegen die Aktie von MDax-Wert Evonik. Der Spezialchemiekonzern will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken. Weltweit will das Unternehmen 3.200 Stellen streichen, davon 2.150 in Deutschland, wie der Konzern am Dienstag in Essen mitteilte.

Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen großen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung.

Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu./men/stk

(mit Material von dpa-AFX)