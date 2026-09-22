Dax höher erwartet - UN-Vollversammlung im Fokus

Frankfurt, 22. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut mit Gewinnen in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex ‌1,1 Prozent auf 25.757 Punkte zugelegt. Sinkende Ölpreise und Anleiherenditen sowie die weiter boomende KI-Nachfrage hatten auch an ⁠der ⁠Wall Street die Kauflaune angefacht und der US-Technologiebörse Nasdaq ein Rekordhoch beschert.

Anleger haben die UN-Vollversammlung im Blick, von der sie sich diplomatische Impulse erhoffen. Im Vordergrund stehen neben den Kriegen im Nahen Osten und in der ‌Ukraine auch eine Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI). ‌US-Präsident Donald Trump redet am Morgen vor der Versammlung (ab 15.00 Uhr MESZ). Er hatte sich im Vorfeld offen für ⁠ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian gezeigt, der ‌diese Woche ebenfalls in New ⁠York erwartet wird.

• Dänemark, Grönland und die USA wollen bei der UN-Vollversammlung zudem das ausgehandelte Abkommen zur Sicherheit Grönlands unterzeichnen.

• Auf beiden Seiten des Atlantiks ‌stehen Reden von Währungshütern ⁠auf der Agenda. Bundesbank-Präsident Joachim ⁠Nagel äußert sich am Abend bei einer Veranstaltung. Zudem sprechen die oberste EZB-Bankenaufseherin Claudia Buch sowie die US-Notenbanker John Williams, Philip Jefferson und Thomas Barkin.

• Auf Unternehmensseite legt Kingfisher Quartalszahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.575,01

EuroStoxx50 6.318,20

EuroStoxx50-Future 6.340,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.048,83 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.764,70 +1,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.958,64 +0,2%

Hang Seng 25.130,19 +0,4%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)