Dax schließt kaum verändert

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Frankfurt, ⁠22. Sep (Reuters) - Nachfolgend die ‌Kurse ausgewählter Aktienindizes und ⁠Rohstoffe ⁠zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:

Deutsche Aktienindizes Stand ‌zum Veränderung in

Handelsschluss Prozent

Dax 25.578,85 +0,0%

MDax 31.529,91 +0,9%

TecDax 4.031,01 +0,5%

SDax 18.410,84 +1,1%

----------

Umsatz ‌aller Dax-Werte Stand ⁠am Dienstag

in Millionen ‌Stück 48,516

in ⁠Milliarden Euro 3,419

----------

Europäische Aktienindizes Stand zum Veränderung ‌in

Handelsschluss Prozent

EuroStoxx50 6.324,72 +0,1%

Stoxx50 5.361,12 -0,1%

Stoxx600 642,78 +0,1%

----------

ATX 6.920,37 +0,3%

----------

US-Aktienindizes Stand Veränderung in

um ⁠18:05 ⁠Uhr Prozent

Dow Jones 51.780,34 -0,5%

Nasdaq 27.189,64 +0,2%

S&P 500 7.761,00 -0,0%

----------

Währungen Kurs um 18:05 Veränderung in

Uhr Prozent

Euro/Dollar 1,1430 -0,3%

Pfund/Dollar 1,3323 -0,3%

Dollar/Yen 157,57 +0,1%

Dollar/Franken 0,8221 +0,2%

----------

Rohstoffe Preis um ⁠18:05 Veränderung in

Uhr Prozent

Brent ($/Barrel) 100,54 +0,2%

WTI ($/Barrel) 96,17 +0,4%

Gold ($/Feinunze) 4.326,80 -0,4%

Kupfer ($/Tonne) 14.746,50 +0,6%

(Zusammengestellt vom Reuters ‌Marktteam)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative20. Sept. · Acatis
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative
Dax Vorbörse 22.09.2026
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegenheute, 06:03 Uhr · onvista
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen
Aktie steigt zweistellig
Meta bringt Nasdaq 100 in Rekordnäheheute, 04:37 Uhr · dpa-AFX
Das Meta-Logo vor einem Konzerngebäude.
Dax Tagesrückblick 22.09.2026
Dax verliert zwischenzeitliche Gewinne - MDax etwas stärkerheute, 16:00 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 21.09.2026
Dax hält vorbörsliche Gewinne – Vonovia mit Tief seit 2023gestern, 08:04 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufheute, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seingestern, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen