Dax schließt kaum verändert
Frankfurt, 22. Sep (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Deutsche Aktienindizes Stand zum Veränderung in
Handelsschluss Prozent
Dax 25.578,85 +0,0%
MDax 31.529,91 +0,9%
TecDax 4.031,01 +0,5%
SDax 18.410,84 +1,1%
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Umsatz aller Dax-Werte Stand am Dienstag
in Millionen Stück 48,516
in Milliarden Euro 3,419
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Europäische Aktienindizes Stand zum Veränderung in
Handelsschluss Prozent
EuroStoxx50 6.324,72 +0,1%
Stoxx50 5.361,12 -0,1%
Stoxx600 642,78 +0,1%
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ATX 6.920,37 +0,3%
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US-Aktienindizes Stand Veränderung in
um 18:05 Uhr Prozent
Dow Jones 51.780,34 -0,5%
Nasdaq 27.189,64 +0,2%
S&P 500 7.761,00 -0,0%
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Währungen Kurs um 18:05 Veränderung in
Uhr Prozent
Euro/Dollar 1,1430 -0,3%
Pfund/Dollar 1,3323 -0,3%
Dollar/Yen 157,57 +0,1%
Dollar/Franken 0,8221 +0,2%
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Rohstoffe Preis um 18:05 Veränderung in
Uhr Prozent
Brent ($/Barrel) 100,54 +0,2%
WTI ($/Barrel) 96,17 +0,4%
Gold ($/Feinunze) 4.326,80 -0,4%
Kupfer ($/Tonne) 14.746,50 +0,6%
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)