DAX startet ruhig, starke Exportdaten senden positives Signal
Der DAX startet am Dienstag nach den letzten turbulenten Handelstagen ruhiger. Der Euro Stoxx 50 präsentiert sich dagegen leeicht negativ. Aus den USA kommen derweil überwiegend verhaltene Indikationen, die auf einen ruhigen Handelsstart hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit leichten Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Für positive Impulse sorgt am Dienstag die deutsche Elektro- und Digitalindustrie. Die Exporte legten im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zu. Wachstumstreiber bleibt vor allem der europäische Binnenmarkt. In den ersten sieben Monaten stiegen die Ausfuhren in die EU um 17 Prozent. Auch das US-Geschäft entwickelte sich zuletzt deutlich stärker und verzeichnete im Juli ein Plus von 23,3 Prozent. Schwach blieb dagegen die Nachfrage aus China, wohin 10,8 Prozent weniger Waren geliefert wurden als ein Jahr zuvor.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus steht heute EssilorLuxottica. Die Aktie startet etwas schwächer und bleibt damit nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Monate unter Druck. Im Blick steht vor allem das Geschäft mit smarten Brillen, dessen Wachstumsbeitrag zuletzt stärker hinterfragt wurde. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des klassischen Brillengeschäfts und den bevorstehenden Quartalsbericht.
Gefragt ist dagegen Heidelberg Materials. Die Aktie kann zum Handelsauftakt leicht zulegen und sich damit nach der jüngsten Schwäche etwas stabilisieren. Belastet hatte den Baustoffkonzern zuletzt vor allem die gedämpfte Stimmung rund um den Zementabsatz in den USA. Die Kurskorrektur fiel entsprechend deutlich aus: Innerhalb von drei Monaten hat die Aktie mehr als ein Fünftel an Wert verloren und notiert weiterhin in der Nähe ihres Jahrestiefs.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UR18GU
|8,62
|55,566212 USD
|6,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR2NCR
|4,88
|25150,61123 Punkte
|53,93
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|HD1ZTS
|65,99
|19019,887879 Punkte
|3,88
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG3341
|11,15
|26713,549198 Punkte
|22,73
|Open End
|S&P500®
|Bull
|UN8DSY
|3,72
|7349,646331 Punkte
|18,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Coinbase Global Inc.
|Call
|UR1N13
|4,22
|205,00 USD
|2,62
|16.06.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UR0V4D
|0,59
|1100,00 EUR
|7,14
|16.12.2026
|Intel Corp.
|Call
|UN7KKX
|22,00
|120,00 USD
|3,08
|17.03.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG2BMQ
|11,08
|660,00 USD
|4,33
|13.01.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG1WDR
|1,77
|930,00 USD
|8,24
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG8MLU
|2,53
|26,54037 USD
|3
|Open End
|Hecla Mining Company
|Long
|UN5NTT
|2,83
|12,236578 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UN602C
|1,47
|24555,629844 Punkte
|25
|Open End
|DAX®
|Short
|UR15GL
|0,83
|26427,042439 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN9LS1
|1,45
|32514,861877 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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