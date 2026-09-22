Dax verliert zwischenzeitliche Gewinne - MDax etwas stärker

Der Dax hat am Dienstag nach einem volatilen Handelsverlauf kaum verändert geschlossen. Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex 0,02 Prozent höher bei 25.578 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich gut 200 Punkte höher notiert hatte. Besser schlug sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der 0,92 Prozent auf 31.529 Punkte gewann.

Nach wie vor hängt die Dax-Entwicklung weitgehend von den Ölpreisen und US-Anleiherenditen ab. Vor allem die zuletzt fast stagnierenden Ölpreise hatten zeitweise deutlich nachgegeben und dem Index nach dem guten Wochenauftakt weiter Schwung gegeben. An der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie war allerdings Endstation für den Dax, zumal die US-Börsen eine durchwachsene Kursentwicklung zeigten.

Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies darauf, dass der Preis der Ölsorte Brent kurzzeitig unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen sei. "Jetzt muss allerdings aus dem Unterschreiten der runden Marke ein nachhaltiger Abwärtstrend werden, damit daraus ein stärkerer Impuls für den Dax entsteht", betonte der Experte. "Lediglich ein kurzer Ausflug nimmt den Anlegern ihre Inflationssorgen nicht."

Tui legt vorläufige Zahlen vor - Aktie schwankt

Einmal mehr gefragt waren Halbleiter-Aktien, angetrieben von Kursgewinnen an der US-Börse Nasdaq. So gewannen Infineon im Dax 3,2 Prozent hinzu, Siltronic und Suss Microtec ebenfalls rund drei Prozent. Im Leitindex zogen zudem die Anteilscheine von Adidas um 2,6 Prozent an. Börsianer verwiesen auf eine Kaufempfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX.

Der Reisekonzern Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Die Anteilscheine von Tui waren zunächst um mehr als zwei Prozent abgesackt, bevor sie sich mit dem wieder anziehenden Gesamtmarkt erholten. Zum Handelsschluss notierten sie praktisch unverändert. Wegen der jüngsten Nachfragesorgen glaube er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten, schrieb Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research.

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Unter den Nebenwerten zogen die Anteilscheine von Circus um gut sieben Prozent an. Das auf KI-gestützte Robotik spezialisierte Technologieunternehmen nahm den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

Euro und Gold etwas schwächer

Der Kurs des Euro fiel indes leicht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1450 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1463 (Montag: 1,1490) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8723 (0,8703) Euro.

Belastet wurde der Euro durch enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Währungsraum. Im September hat sich die Stimmung der Verbraucher stärker als erwartet verschlechtert. Der von der EU-Kommission erhobene Indikator für das Konsumklima fiel um 1,0 Punkte auf minus 16,5 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur auf minus 16,0 Punkte. Analysten sehen eine Ursache für den Stimmungsdämpfer in den zuletzt deutlich gestiegenen Spritpreisen.

Weiter leicht abwärts ging es auch für den Preis von Gold. Das Edelmetall kostete zuletzt 4.336 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), das waren 0,73 Prozent weniger als am Vortag. Schon am Montag hatte Gold nicht von der neuen Zuversicht am Markt profitiert. Die fallenden Ölpreise dämpfen aktuell die zuletzt belastenden Inflationserwartungen spürbar, wovon Gold in der Vorwoche noch merklich profitiert hatte.

(mit Material von dpa-AFX)