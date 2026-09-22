Deutsche Aktien vor dem nächsten Schub? Diese Titel sind jetzt besonders spannend!









Welche deutschen Aktien bieten nach den jüngsten Kursbewegungen jetzt besonders spannende Chancen? In diesem Webinar nehmen wir zahlreiche Titel aus DAX, MDAX und den deutschen Nebenwerten genauer unter die Lupe. Dabei geht es nicht nur um bekannte Namen wie Siemens Energy, Nemetschek oder Vonovia, sondern auch um Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die aktuell mit starken Wachstumstreibern oder interessanten Sondersituationen überzeugen.





Besonders spannend ist der Blick auf den Energie- und KI-Boom: 2G Energy profitiert massiv vom steigenden Energiebedarf großer Rechenzentren, während Siemens Energy von der enormen Nachfrage nach Gasturbinen und Energieinfrastruktur getragen wird. Gleichzeitig stehen mit Aixtron und PVA TePla zwei Halbleiterwerte im Fokus, bei denen die Erwartungen an eine deutliche Geschäftsbelebung in den kommenden Jahren hoch sind.





Doch auch abseits von KI und Energie gibt es interessante Geschichten: Sino profitiert von seiner Beteiligung an Trade Republic und der Fantasie rund um einen möglichen Börsengang, Nemetschek bleibt ein spannender Softwarewert und bei deutschen Immobilienaktien wie Vonovia sorgen die stark gefallenen Kurse und attraktiven Dividendenrenditen für Gesprächsstoff. Hinzu kommen Titel wie CTS Eventim, BB Biotech, Friedrich Vorwerk und weitere gefragte Aktien aus der Community.





Welche Aktien sind nach den Rücksetzern wieder attraktiv? Wo ist die Bewertung bereits zu weit vorausgelaufen? Und welche deutschen Aktien könnten vor dem nächsten größeren Kursschub stehen? Genau diese Fragen beantworten wir anhand von Fundamentaldaten, aktuellen Wachstumstreibern und der technischen Situation im Chart.



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