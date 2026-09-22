Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1474 US-Dollar und damit kaum mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1490 (Freitag: 1,1460) Dollar festgesetzt.

Wie bereits zum Wochenauftakt gibt es auch am Dienstag am Devisenmarkt kaum Impulse. "Die neue Woche hat datenseitig ruhig begonnen. Echte 'market mover' standen nicht zur Veröffentlichung an und auch heute gibt es nur Zahlen, die eher der zweiten Reihe zuzuordnen sind", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar./stk/jha/