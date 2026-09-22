Devisen: Eurokurs wenig verändert
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1444 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1463 (Montag: 1,1490) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8723 (0,8703) Euro./edh/nas
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