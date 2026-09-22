Diese Zahl auf deiner Dividendenabrechnung kostet dich jedes Jahr Geld

Nestlé, Novo Nordisk, Equinor, Medtronic – wer international diversifiziert, hat solche und andere Dividendentitel im Depot. Und wer sie hat, kennt die Dividendenabrechnung. Was die wenigsten dort bewusst wahrnehmen: Die Zeile mit der einbehaltenen ausländischen Quellensteuer.

Quellensteuer (englisch: Withholding Tax) ist eine Steuer auf Kapitalerträge - also auf Dividenden und Zinsen - die direkt im Herkunftsland der Zahlung einbehalten wird, noch bevor das Geld auf deinem Konto ankommt.

Das Prinzip: Der Staat, in dem das ausschüttende Unternehmen seinen Sitz hat, zieht sich seinen Steueranteil direkt an der Quelle ab - daher der Name. Du bekommst also als Anleger immer nur die bereits versteuerte Netto-Dividende ausgezahlt.

Bei Anlegern, die in Deutschland Steuerpflichtig sind, behält beispielsweise die Schweiz automatisch 35% deiner Dividende aus Schweizer Aktien ein, bevor überhaupt ein Cent bei dir ankommt. Finnland nimmt sich bis zu 35%, Schweden 30%, Dänemark 27%, Norwegen 25% und viele andere Länder nehmen sich ebenfalls ein Stück deiner Dividende. Ein Teil davon steht dir allerdings laut Doppelbesteuerungsabkommen zu – du musst ihn nur zurückholen.

Der Haken: Genau das macht fast niemand

Nicht, weil Anleger nachlässig wären. Sondern weil die Rückerstattung kompliziert ist. Jedes Land hat eigene Formulare, eigene Fristen, eigene Behörden – auf Französisch, Dänisch, Norwegisch. Man braucht Depotbelege, Ansässigkeitsbescheinigungen, Originaldokumente. Die meisten stellen fest: Der Aufwand frisst den Ertrag. Also lassen sie es.

Und damit bleibt Jahr für Jahr Geld im Ausland, das eigentlich in dein Depot gehört. Bei einem gut diversifizierten Portfolio über fünf Jahre schnell ein vierstelliger Betrag – verschenkt an ausländische Finanzämter.

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DivTax holt die Quellensteuer für dich zurück - digital und rechtssicher

DivTax digitalisiert und vereinfacht die Rückerstattung ausländischer Quellensteuer für Steueransässige in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: DivTax

Was DivTax konkret übernimmt:

Automatische Analyse. Du hinterlegst dein Depot - DivTax analysiert es automatisch, erkennt alle rückforderbaren Beträge und zeigt dir was du dir zurück holen kannst.

Du hinterlegst dein Depot - DivTax analysiert es automatisch, erkennt alle rückforderbaren Beträge und zeigt dir was du dir zurück holen kannst. Digitale Antragsvorbereitung. DivTax beantragt deine heimische Wohnansässigkeitsbescheinigung und bereitet alle notwendigen Formulare digital für die jeweiligen Steuerbehörden vor und reicht sie ein - länderspezifisch, korrekt ausgefüllt, ohne dass du dich mit fremden Formularen oder Sprachen auseinandersetzen musst.

DivTax beantragt deine heimische Wohnansässigkeitsbescheinigung und bereitet alle notwendigen Formulare digital für die jeweiligen Steuerbehörden vor und reicht sie ein - länderspezifisch, korrekt ausgefüllt, ohne dass du dich mit fremden Formularen oder Sprachen auseinandersetzen musst. Bündelung mehrerer Jahre. Du kannst Dividendenzahlungen aus mehreren Jahren und mehreren Aktien in einem einzigen Prozess bündeln - so wird auch die Erstattung kleiner Beträge wirtschaftlich sinnvoll.

Du kannst Dividendenzahlungen aus mehreren Jahren und mehreren Aktien in einem einzigen Prozess bündeln - so wird auch die Erstattung kleiner Beträge wirtschaftlich sinnvoll. Zusammenarbeit mit Steuerkanzlei. Für die Durchführung der Anträge arbeitet DivTax eng mit der auf Quellensteuererstattung spezialisierten Kanzlei DivTax Legal zusammen.

Für die Durchführung der Anträge arbeitet DivTax eng mit der auf Quellensteuererstattung spezialisierten Kanzlei DivTax Legal zusammen. Transparente Abrechnung. Du zahlst erst, wenn du einen Antrag einreichst - sollte dein Antrag abgelehnt werden und die Rückerstattung nicht erfolgen, erstatten wir dir dein Geld selbstverständlich zurück.

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