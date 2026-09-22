Dos Santos: Unions-Fraktion steht hinter Kanzler Merz

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - Die CDU-Politikerin Catarina Dos Santos-Wintz erwartet in der Unions-Bundestagsfraktion Debatten über die Lage der Union nach den Wahlschlappen bei den Landtagswahlen, aber keinen Aufstand gegen Kanzler Friedrich Merz. "Der ‌Kanzler hat die volle Rückendeckung der Unionsfraktion", sagte die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin. ⁠Zu der ⁠Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag fügte sie hinzu: "Ich wäre fast enttäuscht, wenn es heute keine Debatte gäbe." Die Stimmung in der Fraktion spiegele die schlechten Wahlergebnisse wider. Zugleich wüssten alle 208 Abgeordneten aber um ihre Verantwortung. Deshalb sei ‌sie zuversichtlich, dass ihre Fraktion die ‌nötigen Mehrheiten für die Verabschiedung der Reformprojekte im Herbst im Bundestag liefern werde.

Zugleich räumte Dos Santos-Wintz ein, dass auch sie ⁠die CDU in einer Krise sehe. "Wir sind gerade nicht gut ‌genug", sagte sie. Ihre Partei ⁠habe immer den Anspruch, Volkspartei zu sein. "Es ist keine Zeit, um sich zu verkriechen, sondern wir haben beschlossen, das weiter zu tun, was wir für ‌richtig halten. Ein schlechtes Wahlergebnis ⁠ist ausdrücklich kein Argument für ⁠Stillstand", mahnte die CDU-Politikerin. Es gebe den Auftrag für Reformen, die der Kanzler und die Fraktion umsetzen müssten. "Wir müssen unsere Mehrheit im Bundestag dazu nutzen, auch diesen Gegenwind durchzuhalten und die Reformen durchzuziehen. Dafür wurden wir gewählt." Das vom Kanzler adressierte Thema Gerechtigkeit sei dabei ein ständiger Aspekt.

Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Scot W. StevenonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).