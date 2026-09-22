EQS-Adhoc: Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe

EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe



22.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe

Düsseldorf, 22. September 2026 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013759555, WKN: A5GS6W) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR zu emittieren. Die neue Anleihe nach norwegischem Recht soll mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz in einer Spanne von nominal 7,75 % - 8,50 % ausgestattet sein.

Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und veröffentlicht.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich erfolgen, und die Zeichnung der Anleihe 2026/2031 via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin beinhalten. Hinzu kommen ein geplantes freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1, WKN: A30V3F) sowie ein entsprechendes Umtauschangebot an die Inhaber der Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026.

Die Umtauschangebote sollen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr MESZ) laufen. Die Zeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie der Website der Emittentin sollen vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr MESZ) möglich sein, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.

Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den heutigen Tag erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung zum Download auf der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ in der Unterrubrik ANLEIHE ’26/’31 zur Verfügung stehen.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.

Für die neue Anleihe 2026/2031 ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.

Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der neuen Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden.

Kontakt:

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Presse/Anleger

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E-Mail: investors@katjesgreenfood.de

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Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Kaistraße 16 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 1592 1600 E-Mail: info@katjesgreenfood.de Internet: https://www.katjesgreenfood.de ISIN: DE000A30V3F1 WKN: A30V3F Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900FBPSZMKBSR1K04 EQS News ID: 2402626

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