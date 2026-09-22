EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2026 / 18:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

http://www.029-group.com/de/investor-relations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

https://www.029-group.com/investor-relations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 029 Group SE Kurfürstendamm 14 10179 Berlin Deutschland Internet: www.029-group.com LEI Code: 894500HTWHCWL0NSS150

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