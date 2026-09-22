EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.09.2026 / 18:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026
Ort:
http://www.029-group.com/de/investor-relations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026
Ort:
https://www.029-group.com/investor-relations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|029 Group SE
|Kurfürstendamm 14
|10179 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.029-group.com
|LEI Code:
|894500HTWHCWL0NSS150
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2403430 22.09.2026 CET/CEST
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