EQS-AFR: MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2026 / 08:17 CET/CEST

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Hiermit gibt die MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen/unternehmensberichte

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft Französische Str. 53 - 55 10117 Berlin Deutschland Internet: www.maternus.de LEI Code: 391200TNERKXPD0TM559

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