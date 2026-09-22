EQS-AFR: MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.09.2026 / 08:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen/unternehmensberichte

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
Französische Str. 53 - 55
10117 Berlin
Deutschland
Internet:www.maternus.de
LEI Code:391200TNERKXPD0TM559
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2401296 22.09.2026 CET/CEST

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