EQS-AFR: MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MATERNUS-Kliniken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.09.2026 / 08:17 CET/CEST
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Hiermit gibt die MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.maternus.de/investoren/berichte-publikationen/unternehmensberichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
|Französische Str. 53 - 55
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.maternus.de
|LEI Code:
|391200TNERKXPD0TM559
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2401296 22.09.2026 CET/CEST