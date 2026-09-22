EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.09.2026 / 16:24 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/en/results-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/en/results-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://investors.ottobock.com/en/results-reports

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet:https://corporate.ottobock.com
LEI Code:529900LR96WLQ75KCE70
Ende der MitteilungEQS News-Service

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