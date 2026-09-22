EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.09.2026 / 16:24 CET/CEST
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Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/en/results-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/en/results-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort:
https://investors.ottobock.com/en/results-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|LEI Code:
|529900LR96WLQ75KCE70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2403406 22.09.2026 CET/CEST