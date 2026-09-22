EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE durch die ...

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE durch die Knünz Invest Beteiligungs GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 24.990 Aktien der All for One Group SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 16. Juli 2026 zwischen der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE und der Knünz Invest Beteiligungs GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.