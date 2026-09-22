EQS-DD: All for One Group SE: Land Excellence GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den ...

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäß den Angebotsbedingungen mit 5.250 Aktien der All for One Group SE. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.