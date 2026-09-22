EQS-DD: All for One Group SE: Nucleus Beteiligungs GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE durch die Nucleus ...
EQS Group · Uhr
Thema: Infrastruktur
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.09.2026 / 15:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Nucleus Beteiligungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Paul
|Nachname(n):
|Neumann
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|All for One Group SE
b) LEI
|529900GB6FMY3QJLBM61
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005110001
b) Art des Geschäfts
|Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE durch die Nucleus Beteiligungs GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 74.212 Aktien der All for One Group SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 16. Juli 2026 zwischen der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE und der Nucleus Beteiligungs GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|67,50 EUR
|5.009.310,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|67,50 EUR
|5.009.310,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|LEI Code:
|529900GB6FMY3QJLBM61
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107146 22.09.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
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