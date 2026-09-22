EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.09.2026 / 17:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Florian Nachname(n): Schuhbauer Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,40 EUR 832.920 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,40 EUR 832.920 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57

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