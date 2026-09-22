EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2026 / 17:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Florian
Nachname(n): Schuhbauer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien aufgrund ausgeübter Optionen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,40 EUR 832.920 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,40 EUR 832.920 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com
LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107178  22.09.2026 CET/CEST

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