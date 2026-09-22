EQS-DD: NFON AG: ASC Technologies AG, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2026 / 18:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ASC Technologies AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Günter
Nachname(n): Müller
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NFON AG

b) LEI
391200FZ5TRMIHIK0S97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,250000 EUR 2.139.078,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,250000 EUR 2.139.078,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NFON AG
Zielstattstr. 36
81379 München
Deutschland
Internet: https://corporate.nfon.com
LEI Code: 391200FZ5TRMIHIK0S97

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107188  22.09.2026 CET/CEST

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