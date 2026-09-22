EQS-News: ANDRITZ: Änderung im Vorstand

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ANDRITZ: Änderung im Vorstand



22.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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GRAZ, 22. SEPTEMBER 2026.Dietmar Heinisser ist von seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der ANDRITZ AG mit Wirkung zum 21. September 2026 aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er war für den Geschäftsbereich Environment & Energy sowie für Group Manufacturing Management verantwortlich.



Dietmar Heinisser trat 1997 in das Unternehmen ein und hatte in seinen fast 30 Jahren bei ANDRITZ verschiedene Führungspositionen in Österreich, Deutschland und den USA inne. In dieser Zeit war er maßgeblich am Aufbau und starken Wachstum des Geschäftsfelds Paper Service beteiligt. 2023 wurde er in den Vorstand berufen.



„Ich bedaure das Ausscheiden von Dietmar Heinisser und danke ihm im Namen von ANDRITZ für sein großes Engagement und seinen wertvollen Beitrag während seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen und seiner Zeit im Vorstand. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.



Bis auf Weiteres übernimmt Joachim Schönbeck die bisher von Dietmar Heinisser wahrgenommenen Vorstandsagenden.



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Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

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