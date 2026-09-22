EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,98 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 17,1 Milliarden US-Dollar beläuft

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,98 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 17,1 Milliarden US-Dollar beläuft



22.09.2026 / 10:50 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 98 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" („Alchemie der 5 %") zurückgelegt

ETH ist bislang der Makro-Vermögenswert mit der besten Wertentwicklung im dritten Quartal 2026 und übertrifft den S&P 500 um 6519 Basispunkte.

Tom Lee wird am 30. September 2026 die Hauptrede auf der KBW halten

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5 067 309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.688 US-Dollar pro ETH einem Wert von 13,6 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 105 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 17,1 Milliarden US-Dollar, darunter 5,98 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Gesamtwert von 714 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände.

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 17,1 Milliarden US-Dollar belaufen.

Bitmine Weekly Update

Stand 20. September 2026, 21:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5 983 940 ETH zu einem Kurs von 2.688 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase), 212 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 714 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus.

„Wir glauben, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist, der Ende Juni begonnen hat und durch vielerlei Faktoren angetrieben wird, darunter die Umschichtung von KI-Anlagen zurück in Kryptowährungen, stärkere Krypto-Fundamentaldaten rund um Tokenisierung und KI sowie schließlich das Ende des Vierjahreszyklus. Da im dritten Kalenderquartal (3Q26) nur noch etwas mehr als eine Woche verbleibt, baut Ethereum seine Outperformance als Makro-Vermögenswert weiter aus. Seit Quartalsbeginn übertrifft ETH die anderen Makro-Vermögenswerte um 6519 Basispunkte und stellt sie damit in den Schatten", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Für uns ist diese massive Outperformance von ETH im 3. Quartal 2026 ein Vorbote für eine möglicherweise noch stärkere Aufwärtsbewegung im 4. Quartal 2026. Da institutionelle Anleger Kryptowährungen im Jahr 2026 untergewichtet haben, was zum Teil auf die überdurchschnittliche Wertentwicklung von KI-Aktien zu Beginn des Jahres 2026 zurückzuführen ist, gehen wir davon aus, dass sie ihr Engagement in den letzten drei Monaten des Jahres 2026 deutlich erhöhen werden. Wir glauben, dass dies die seit dem 30. Juni verzeichneten Kursgewinne noch deutlich steigern könnte", fuhr Lee fort.

Tom Lee wird außerdem am 30. September um 11:20 Uhr im Walkerhill Hotels & Resorts in Seoul die Hauptrede auf der Korea Blockchain Week 2026 halten. Die 25-minütige Hauptrede ist Teil der Korea Blockchain Week, einer der führenden Konferenzen Asiens zum Thema Blockchain und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Korea Blockchain Week.

„In der vergangenen Woche haben wir 27 562 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung seiner ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuelle Nachricht des Vorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Nachricht lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 20. September 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5 067 309 (13,6 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.688 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestakt wird) würde die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung auf Jahresbasis 421 Millionen US-Dollar betragen (bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erlöse werden nun auf 357 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,98 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,62 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 18. September 2026) und belegt damit Platz 100 in den USA, hinter Eaton Corp (Platz 99) und vor Ciena Corp (Platz 101) unter 5704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Analysen von Fundstrat).

Bitmines Kryptobestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 845 080 BTC im Wert von rund 75 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte anbietet sowie außerdem im Bitcoin‑Mining und im strategischen Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen verfolgt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte, die auf institutionelle Anleger und Kapitalmarktteilnehmer ausgerichtet ist. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Belohnungen und Validierungserlöse erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin‑Mining. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt mit diesen Beständen Erträge, um die Liquidität sowie die Kapitalbildung zu fördern. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

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Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „rechnet mit", „schätzt", „prognostiziert", „strebt an", „Ziele", „kann", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „Ansicht", „sieht" oder ähnlichen Ausdrücken, deren Verneinung oder anderen vergleichbaren Formulierungen zu erkennen sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen, wonach das Unternehmen in 15 Monaten 98 % des Weges zur Erreichung dieses Ziels zurückgelegt hat; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte sowie seine Treasury-Strategie, einschließlich Aussagen zu den fortlaufenden wöchentlichen ETH-Käufen seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 sowie zum Status des Unternehmens als weltweit größte ETH-Treasury; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Belohnungen von ca. 421 Millionen US-Dollar im Vollbetrieb (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 % gestakt werden), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse von ca. 357 Millionen US-Dollar, der 7-Tage-Rendite von 2,62 % (annualisiert) sowie der Tatsache, dass derzeit 85 % der ETH-Bestände von Bitmine gestakt sind; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie seine angestrebte Position als führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger; (v) die Überzeugung, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist, der Ende Juni begonnen hat und durch die Umschichtung von KI-Anlagen zurück in Kryptowährungen, die Stärkung der Krypto-Fundamentaldaten rund um Tokenisierung und KI sowie das Ende des Vierjahreszyklus angetrieben wird; (vi) Aussagen zur Wertentwicklung von ETH als dem bislang leistungsstärksten Makro-Vermögenswert im 3. Quartal 2026, der den S&P 500 um 6519 Basispunkte übertrifft; (vii) die Überzeugung, dass die Outperformance von ETH im 3. Quartal 2026 den Auftakt zu einer potenziell stärkeren Aufwärtsbewegung im 4. Quartal 2026 bildet, sowie die Erwartung, dass institutionelle Anleger ihr Krypto-Engagement in den letzten drei Monaten des Jahres 2026 erheblich ausbauen werden, was die seit dem 30. Juni verzeichneten Gewinne noch deutlich steigern könnte; (viii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der SEC für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen werden; (ix) Aussagen zu den Investitionen des Unternehmens, darunter dazu, dass seine Investition in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bietet, sowie zu seiner Beteiligung an Beast Industries im Wert von 180 Millionen US-Dollar; und (x) Angaben zum Wert der Kryptowährungs-, Barmittel-, marktfähigen Wertpapier- und „Moonshot"-Bestände des Unternehmens, einschließlich der Gesamtbestände in Höhe von 17,1 Milliarden US-Dollar und der ETH-Bestände, die 4,9 % des gesamten ETH-Angebots ausmachen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Kurse digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische ETH-Kursbewegungen, Indikatoren der technischen Analyse und die relative Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Makro-Vermögenswerten nicht wiederholen oder keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung geben; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter (einschließlich Coinbase) und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Werts seiner Kryptowährungs-, Barmittel-, marktfähigen Wertpapier- und „Moonshot"-Bestände sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelskurs sowie das Handelsvolumen der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken, sowie das Risiko, dass die Aufnahme des Unternehmens in den Russell-1000-Index nicht die erwarteten Vorteile mit sich bringt; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen, seine wöchentlichen ETH-Käufe fortzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsbezogene sowie technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen sowie Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, die Renditen, Belohnungen und Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH im Vollbetrieb vollständig gestakt wird; die Richtigkeit der Einschätzungen zum Bestehen, zum Zeitpunkt, zur Dauer sowie zu den Treibern eines Krypto-Bullenmarkts, einschließlich der erwarteten Umschichtung von KI-Anlagen hin zu Kryptowährungen, der Stärkung der Krypto-Fundamentaldaten und des Zeitpunkts des Vierjahreszyklus; das Risiko, dass die erwartete stärkere Aufwärtsbewegung im 4. Quartal 2026 nicht eintritt und institutionelle Anleger ihr Krypto-Engagement nicht wie erwartet ausbauen; der Wettbewerb in den Bereichen Digital-Asset-Treasury, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze sowie der Berater; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten sowie weltweit betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act sowie anderer noch ausstehender Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC sowie anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings (einschließlich Art und Umfang eines etwaigen indirekten Engagements bei OpenAI) und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Kriegsrisiken, steigende Renditen sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, welche die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; die Unvorhersehbarkeit von Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Genauigkeit von Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Kryptozyklen; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren sowie der Belohnungsstrukturen; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf digitale Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten sowie Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die oben beschriebenen sowie die im Abschnitt „Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung genannten Faktoren, wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert werden. Kopien dieser Unterlagen finden Sie auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.

Asset Performance relative to S&P 500 since June 30, 2026

STAKING: BMNR now staking over 5 million ETH as of Sept. 20, 2026

ALCHEMY of 5%: BMNR ranked #100 by 5D avg daily $ volume

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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