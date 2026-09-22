EQS-News: Breda University: Wie die Fahrradinfrastruktur die Zukunft der urbanen Mobilität gestalten kann

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EQS-News: Breda University of Applied Sciences (BUas) / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Breda University: Wie die Fahrradinfrastruktur die Zukunft der urbanen Mobilität gestalten kann

22.09.2026 / 08:25 CET/CEST
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BREDA, Niederlande, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Neue leichte Elektrofahrzeuge (LEVs) könnten den Auto -Verbrauch senken, stellen jedoch laut einer Studie der Fachhochschule Breda (BUas) auch eine größere Gefahr für Radfahrer dar.

The Carver, a Light Electric Vehicle (LEV), in action during the LEVERAGE kick-off event at Breda University.
The Carver, a Light Electric Vehicle (LEV), in action during the LEVERAGE kick-off event at Breda University.

Da die Europäische Mobilitätswoche mit dem autofreien Tag zu Ende geht, steht das niederländische Fahrradmodell vor einer neuen Bewährungsprobe.

Der weltweite Leitfadenzum Radfahren

Die Niederlande haben das weltweite Vorzeigemodell für den Radverkehr geschaffen: 28 % aller Fahrten mit dem Fahrrad, 22 Millionen Fahrräder für die 18 Millionen Einwohner sowie ein 153.000 Kilometer langes Netz, das von Städten weltweit zunehmend untersucht und nachgeahmt wird.

Geringere Autonutzung

Leichte Elektrofahrzeuge – E-Scooter, E-Lastenräder und Fatbikes – sind auf niederländischen Radwegen in immer größerer Zahl unterwegs. Eine Studie des LEVERAGE-Projekts der BUas und ihrer Partner verdeutlicht die Vorteile: Laut einer Umfrage unter fast 2.000 Einwohnern erwägt ein Viertel der Befragten, sich bald ein kleines Leichtfahrzeug (LEV) anzuschaffen, und drei Viertel gehen davon aus, dass sie infolgedessen weniger mit dem Auto fahren werden. Das Interesse erstreckt sich gleichermaßen auf Vororte und ländliche Gebiete, was darauf hindeutet, dass LEVs die fahrradbasierte Mobilität über herkömmliche Fahrräder hinaus erweitern und so zursowie zur Dekarbonisierungdes gesamten Mobilitätssystems beitragen können.

Es handelt sich um das Verhalten von, nicht um das Fahrzeug

LEVs bringen jedoch auch eine größere Bandbreite an Geschwindigkeiten und Gewichten auf dieselben schmalen Radwege, und Sicherheitsstudien zeigen, dass dies zu einer Zunahme von Fahrradunfällen führt. Mithilfe von Eye-Tracking, Hautleitfähigkeits -Sensoren und Umfragen unter Radfahrern fanden Forscher heraus, dass zugelassene Fatbikes und andere LEVs mehr visuelle Aufmerksamkeit auf sich ziehen als gewöhnliche Fahrräder. Dies führt jedoch nicht zu messbarem Stress oder Sicherheitsrisiken, solange sich die Nutzer von LEVs vorhersehbar verhalten und die zulässigen Geschwindigkeiten einhalten.

„Es ist nicht das Fahrzeug selbst, das eine Gefahr darstellt,sondern die Art und Weise, wie es genutzt wird", sagt Paul van de Coevering, Professor für städtische Mobilitätsplanung an der BUas. Selbst Teilnehmer, die zuvor eine ablehnende Haltung gegenüber LEVs hatten, berichteten von keinen unsicheren Erlebnissen, als sie beim ruhigen Fahren auftraten. Auch die Infrastruktur spielt eine Rolle: Durchgehend getrennte Radwege sorgen für ein stärkeres Sicherheitsgefühl.

Die politische Lösung

Die Durchsetzung von Verhaltensstandards wie Altersbeschränkungen, Geschwindigkeitskontrollen und vorhersehbares Fahrverhalten ist wirksamer und findet mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit als das Verbot bestimmter Fahrzeuge. In Verbindung mit Investitionen in eine gut konzipierte Infrastruktur können diese Maßnahmen dazu beitragen, dass das niederländische Fahrradmodell auch dann sicher bleibt, wenn eine neue Generation von Elektrofahrzeugen hinzukommt.

Hinweis für die Redaktion

Die Breda University of Applied Sciences ist eine international ausgerichtete Hochschule mitStudiengängen in den Bereichengebaute Umwelt, Logistik und Gastgewerbe.

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