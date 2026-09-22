EQS-News: Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog

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Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog



22.09.2026 / 09:30 CET/CEST

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Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog

Augsburg / Hannover, 22. September 2026 – Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 ein. Mit der mittlerweile 20. Ausgabe hat sich das digitale Konferenzformat als Plattform für den direkten Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und internationalen Investoren etabliert.

Die englischsprachige und für Investoren kostenfrei zugängliche Online-Konferenz bietet institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und Privatanlegern die Möglichkeit, sich aus erster Hand über aktuelle Unternehmensentwicklungen und Investmentchancen zu informieren. Nach jeder Unternehmenspräsentation besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Live-Q&A-Session direkt Fragen an das Management zu richten.

Das aktuelle Programm verbindet etablierte deutsche Unternehmen wie Knorr-Bremse AG und Rational AG mit internationalen Wachstumsunternehmen aus unterschiedlichen Zukunfts-, Technologie- und Rohstoffsegmenten. Die teilnehmenden Unternehmen stammen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kanada.

20. Ausgabe des IIF: Direkter Zugang zu internationalen Investmentideen

Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, erklärt:

„Mit der 20. Ausgabe des International Investment Forums haben wir einen besonderen Meilenstein erreicht. Unser Ziel ist unverändert: Wir möchten Investoren interessante Investmentchancen aus Deutschland und den internationalen Kapitalmärkten präsentieren und gleichzeitig einen möglichst direkten Zugang zum Management der Unternehmen schaffen. Das aktuelle Programm verbindet etablierte Marktführer mit dynamischen Wachstumsunternehmen und bietet damit aus unserer Sicht eine spannende Mischung unterschiedlicher Investmentansätze.“

Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:

„Gerade das aktuelle Kapitalmarktumfeld bietet in Bereichen wie Rohstoffe, Energie und innovativen Technologien zahlreiche interessante Investmentansätze. Entscheidend ist jedoch, die Unternehmen, ihre Strategien und ihre Wachstumstreiber wirklich zu verstehen. Das IIF ermöglicht Anlegern genau diesen direkten Austausch mit den verantwortlichen Management-Teams – effizient, international und ohne Reiseaufwand.“

Bereits bestätigte Unternehmen

Für das 20. International Investment Forum haben aktuell folgende Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt:

Unternehmen ISIN Land Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 Deutschland Innok Robotics Group AG DE000A3EVV13 Deutschland International School Augsburg AG (ISA) DE000A2AA1Q5 Deutschland Rational AG DE0007010803 Deutschland Pathos Communications PLC GB00BTWSXW71 Vereinigtes Königreich DRC Gold Corp. CA23347H1064 Kanada dynaCERT Inc. CA26780A1084 Kanada First Phosphate Corp. CA33611D1033 Kanada Globex Mining Enterprises Inc. CA3799005093 Kanada Almonty Industries Inc. CA0203987072 Kanada Power Metallic Mines Inc. CA73929R1055 Kanada MustGrow Biologics Corp. CA62822A1030 Kanada Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 Kanada NU E Power Corp. CA6699882065 Kanada Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 Kanada

Weitere Ergänzungen und Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.

Event-Details im Überblick

Datum: 7. Oktober 2026

Beginn: 09:55 Uhr CEST mit der Opening Session

Format: Online via Zoom

Sprache: Englisch

Interaktion: Live-Q&A nach den Unternehmenspräsentationen

Teilnahme: Kostenfrei

Registrierung & Zeitplan

Interessierte Investoren können sich über den folgenden Registrierungslink kostenfrei für das 20. International Investment Forum anmelden:

Registrierung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KxUBth5WSYagM_MwU_P4fw

Den aktuellen Zeitplan sowie weitere Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen finden Sie unter:

Programm / Zeitplan: https://ii-forum.com/timetable-20-iif/

Über das International Investment Forum (IIF)

Das International Investment Forum ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Als rein digitales Konferenzformat bringt das IIF börsennotierte Unternehmen mit einem internationalen Publikum aus institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und Privatanlegern zusammen.

Das Format ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle, Strategien und aktuellen Entwicklungen einem internationalen Investorenpublikum vorzustellen. Gleichzeitig erhalten Anleger die Möglichkeit, unmittelbar mit dem Management in Kontakt zu treten und im Rahmen der Live-Q&A-Sessions eigene Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH

Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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