EQS-News: Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog
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Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog
22.09.2026 / 09:30 CET/CEST
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Einladung zum 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 – Internationale Investmentchancen im direkten Dialog
Augsburg / Hannover, 22. September 2026 – Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am 20. International Investment Forum (IIF) am 7. Oktober 2026 ein. Mit der mittlerweile 20. Ausgabe hat sich das digitale Konferenzformat als Plattform für den direkten Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und internationalen Investoren etabliert.
Die englischsprachige und für Investoren kostenfrei zugängliche Online-Konferenz bietet institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und Privatanlegern die Möglichkeit, sich aus erster Hand über aktuelle Unternehmensentwicklungen und Investmentchancen zu informieren. Nach jeder Unternehmenspräsentation besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Live-Q&A-Session direkt Fragen an das Management zu richten.
Das aktuelle Programm verbindet etablierte deutsche Unternehmen wie Knorr-Bremse AG und Rational AG mit internationalen Wachstumsunternehmen aus unterschiedlichen Zukunfts-, Technologie- und Rohstoffsegmenten. Die teilnehmenden Unternehmen stammen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kanada.
20. Ausgabe des IIF: Direkter Zugang zu internationalen Investmentideen
Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, erklärt:
„Mit der 20. Ausgabe des International Investment Forums haben wir einen besonderen Meilenstein erreicht. Unser Ziel ist unverändert: Wir möchten Investoren interessante Investmentchancen aus Deutschland und den internationalen Kapitalmärkten präsentieren und gleichzeitig einen möglichst direkten Zugang zum Management der Unternehmen schaffen. Das aktuelle Programm verbindet etablierte Marktführer mit dynamischen Wachstumsunternehmen und bietet damit aus unserer Sicht eine spannende Mischung unterschiedlicher Investmentansätze.“
Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:
„Gerade das aktuelle Kapitalmarktumfeld bietet in Bereichen wie Rohstoffe, Energie und innovativen Technologien zahlreiche interessante Investmentansätze. Entscheidend ist jedoch, die Unternehmen, ihre Strategien und ihre Wachstumstreiber wirklich zu verstehen. Das IIF ermöglicht Anlegern genau diesen direkten Austausch mit den verantwortlichen Management-Teams – effizient, international und ohne Reiseaufwand.“
Bereits bestätigte Unternehmen
Für das 20. International Investment Forum haben aktuell folgende Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt:
|Unternehmen
|ISIN
|Land
|Knorr-Bremse AG
|DE000KBX1006
|Deutschland
|Innok Robotics Group AG
|DE000A3EVV13
|Deutschland
|International School Augsburg AG (ISA)
|DE000A2AA1Q5
|Deutschland
|Rational AG
|DE0007010803
|Deutschland
|Pathos Communications PLC
|GB00BTWSXW71
|Vereinigtes Königreich
|DRC Gold Corp.
|CA23347H1064
|Kanada
|dynaCERT Inc.
|CA26780A1084
|Kanada
|First Phosphate Corp.
|CA33611D1033
|Kanada
|Globex Mining Enterprises Inc.
|CA3799005093
|Kanada
|Almonty Industries Inc.
|CA0203987072
|Kanada
|Power Metallic Mines Inc.
|CA73929R1055
|Kanada
|MustGrow Biologics Corp.
|CA62822A1030
|Kanada
|Desert Gold Ventures Inc.
|CA25039N4084
|Kanada
|NU E Power Corp.
|CA6699882065
|Kanada
|Zefiro Methane Corp.
|CA98926D1069
|Kanada
Weitere Ergänzungen und Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.
Event-Details im Überblick
- Datum: 7. Oktober 2026
- Beginn: 09:55 Uhr CEST mit der Opening Session
- Format: Online via Zoom
- Sprache: Englisch
- Interaktion: Live-Q&A nach den Unternehmenspräsentationen
- Teilnahme: Kostenfrei
Registrierung & Zeitplan
Interessierte Investoren können sich über den folgenden Registrierungslink kostenfrei für das 20. International Investment Forum anmelden:
Registrierung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KxUBth5WSYagM_MwU_P4fw
Den aktuellen Zeitplan sowie weitere Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen finden Sie unter:
Programm / Zeitplan: https://ii-forum.com/timetable-20-iif/
Über das International Investment Forum (IIF)
Das International Investment Forum ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Als rein digitales Konferenzformat bringt das IIF börsennotierte Unternehmen mit einem internationalen Publikum aus institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und Privatanlegern zusammen.
Das Format ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle, Strategien und aktuellen Entwicklungen einem internationalen Investorenpublikum vorzustellen. Gleichzeitig erhalten Anleger die Möglichkeit, unmittelbar mit dem Management in Kontakt zu treten und im Rahmen der Live-Q&A-Sessions eigene Fragen zu stellen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr Team der
GBC AG und Apaton Finance GmbH
Pressekontakt:
GBC AG
Tel.: +49 821 241133 0
E-Mail: research@gbc-ag.de
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