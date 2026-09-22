EQS-News: EPH Group AG entwickelt exklusives Luxusresort mit rund 300 Betten im Burgenland

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EPH Group AG entwickelt exklusives Luxusresort mit rund 300 Betten im Burgenland



22.09.2026 / 14:33 CET/CEST

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Inmitten der Weinlandschaft des Mittelburgenlandes soll eine neue Destination für anspruchsvolle Reisende entstehen: ein exklusives 5-Sterne-Resort, das außergewöhnliche Architektur, gehobene Kulinarik, Wein, Wellness und Golf zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis verbindet.Private Lodges mit eigenen Pools, ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick und eine eigene Wein- und Genusswelt sollen das Resort zu einer neuen Adresse der internationalen Luxushotellerie machen. Gleichzeitig will das Projekt den Ganzjahrestourismus stärken und langfristige wirtschaftliche Impulse für die Region setzen.

Wien, 22. September 2026. Die EPH Group AG mit Sitz in Wien setzt ihre Expansion im österreichischen Tourismus fort und plant im Burgenland ein neues 5-Sterne-Resort mit rund 300 Betten. Das Konzept verbindet zeitgemäßen Luxus mit der unverwechselbaren Identität einer der renommiertesten Weinregionen Österreichs und stellt dabei die besondere Landschaft, Weinkultur und Kulinarik des Burgenlandes in den Mittelpunkt.

Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft EPH BGL GmbH hat das Unternehmen nun Kaufverträge für eine rund 2,6 Hektar große Liegenschaft unterzeichnet.

Das geplante Resort soll die touristischen Stärken der Region mit einem international ausgerichteten Ganzjahreskonzept verbinden und insbesondere Gäste aus dem gehobenen Leisure- und Luxury-Segment ansprechen. Im Mittelpunkt steht ein exklusives Resort-Erlebnis, das Privatsphäre, großzügige Rückzugsorte und außergewöhnliche Genussmomente vereint.

Zu den besonderen Highlights zählen nach derzeitigem Planungsstand ein großzügiger Wellnessbereich, exklusive Private Lodges mit jeweils eigenem Pool und privatem Wellnessbereich inmitten der Weinberge, ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick über die Weinlandschaft, ein stilvoller Heuriger direkt in den Weinbergen sowie eine eigene Wein- und Genusswelt.

Die unmittelbare Nähe zu einer renommierten Therme und einem Golfplatz ergänzt das Resort-Konzept um attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Die ruhige Panoramalage mit weitem Blick über die burgenländische Hügellandschaft bis nach Ungarn soll zu einem prägenden Bestandteil des architektonischen und touristischen Gesamterlebnisses werden.

Für den künftigen Hotelbetrieb ist wie auch bei anderen Projekten der EPH Group die Zusammenarbeit mit einem international renommierten Hotelbetreiber vorgesehen.

Ganzjahrestourismus mit regionaler Identität

Mit dem geplanten Resort möchte die EPH Group das Burgenland als Destination für anspruchsvolle internationale Gäste weiter stärken und zugleich neue Perspektiven für den regionalen Tourismus eröffnen. Das Zusammenspiel von Wein, Kulinarik, Wellness und Golf ermöglicht einen weitgehend saisonunabhängigen Betrieb.

Neben den unmittelbar im Resort entstehenden Arbeitsplätzen sollen insbesondere auch regionale Gastronomie- und Weinbaubetriebe, Produzenten, Handwerksunternehmen und Dienstleister sowie weitere touristische Anbieter in der Umgebung in die Wertschöpfung eingebunden werden.

„Das Burgenland vereint eine einzigartige Landschaft mit einer traditionsreichen Wein- und Kulinarikkultur und bietet damit ideale Voraussetzungen für anspruchsvollen Ganzjahrestourismus. Mit unserem Resort möchten wir diese besonderen Qualitäten in einem international positionierten Luxushotelkonzept zusammenführen. Dabei ist uns wichtig, die Identität der Region sichtbar und erlebbar zu machen und gleichzeitig nachhaltige Impulse für die regionale Wertschöpfung zu setzen“, sagt Yasmin Wilfling, Vorständin der EPH Group AG.

Grundlage für die weitere Projektentwicklung geschaffen

Mit der Unterzeichnung der Kaufverträge wurde eine wesentliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts geschaffen. Die Kaufverträge stehen unter aufschiebenden Bedingungen: Der Liegenschaftserwerb setzt insbesondere eine rechtskräftige Baubewilligung für das geplante Resort voraus. Das Projekt wird unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen sukzessive vorangetrieben.

Über EPH Group AG:

Die 2023 gegründete EPH Group AG ist eine Investment- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Hotelimmobilien im DACH-Raum, deren Aktien an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Das Unternehmen entwickelt Hotelprojekte bis zur Baureife und realisiert ausgewählte Projekte selbst. Beim Betrieb der Hotels setzt die EPH Group AG auf die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelmarken. Ziel ist die Entwicklung hochwertiger Hotelstandorte mit internationaler Positionierung und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Mit aktuell zehn Projekten in Österreich und Deutschland gelang es dem Unternehmen binnen kurzer Zeit, eine attraktive Projektpipeline aufzubauen.

Die Aktien der EPH Group AG werden seit 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart gehandelt und sind seit 2026 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zudem erfolgte im Mai 2026 der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt und auf Xetra.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Projekten: https://eph-group.com/

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

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