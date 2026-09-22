EQS-News: ExploRNA Therapeutics und Łukasiewicz - IChP geben strategische Partnerschaft bekannt, um die GMP-konforme Herstellung von mRNA-Cap-Analoga der nächsten Generation voranzutreiben

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ExploRNA Therapeutics und Łukasiewicz - IChP geben strategische Partnerschaft bekannt, um die GMP-konforme Herstellung von mRNA-Cap-Analoga der nächsten Generation voranzutreiben



22.09.2026 / 08:20 CET/CEST

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WARSCHAU, Polen, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- ExploRNA Therapeutics, ein wegweisendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf neuartige mRNA-Capping-Technologien spezialisiert hat, und das Łukasiewicz Research Network – Industrial Chemistry Institute (Łukasiewicz - IChP) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Lieferung der firmeneigenen Cap-Analoga von ExploRNA – darunter die hocheffiziente AvantCap Q1-Technologie – in GMP-Qualität (Good Manufacturing Practice), um die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für mRNA-Therapeutika und -Impfstoffe im klinischen Stadium sicherzustellen.

ExploRNA Logo

Während die mRNA-Technologie die biopharmazeutische Landschaft weiterhin revolutioniert, wächst die Nachfrage nach hochwertigen, skalierbaren Komponenten rasant. Das co-transkriptionelle Capping ist ein entscheidender Schritt bei der Herstellung von mRNA, der sich direkt auf die Ausbeute, die Qualität und die Translationseffizienz des fertigen Arzneimittels auswirkt. Durch die Partnerschaft mit Łukasiewicz - IChP, einer Einrichtung, die für ihre fortschrittlichen Kompetenzen in den Bereichen chemische Synthese und Produktionsskalierung bekannt ist, stellt ExploRNA sicher, dass seine Industriepartner Zugang zu den hochwertigen Cap-Analoga haben, die sie zur Weiterentwicklung ihrer klinischen Programme und kommerziellen Pipelines benötigen.

„Diese Zusammenarbeit mit Łukasiewicz - IChP stellt einen entscheidenden Meilenstein für unserem Wachstumskurs dar. „Die Gewinnung eines zuverlässigen, qualitativ hochwertigen GMP-Produktionspartners ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für ExploRNA", erklärte Prof. Jacek Jemielity, CEO von ExploRNA Therapeutics. „Diese Partnerschaft bestätigt nicht nur die Skalierbarkeit unserer Syntheseverfahren, sondern stellt auch sicher, dass unsere firmeneigenen Innovationen nahtlos vom Labor in lebensrettende klinische Anwendungen übergehen können."

Die Herstellung von Materialien in GMP-Qualität ist entscheidend für die weitere Entwicklung der kommerziellen Strategie von ExploRNA und ermöglicht es dem Unternehmen, globale Biotech- und Pharmaentwickler von der frühen Forschungsphase über späte klinische Studien bis hin zur vollständigen Kommerzialisierung zu unterstützen.

Informationen zu ExploRNA Therapeutics ExploRNA Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung modernster mRNA-Capping-Technologien und Plattformlösungen spezialisiert hat. Durch Innovationen im Kernbereich des mRNA-Designs bietet ExploRNA Lösungen, die die Translationseffizienz von mRNA für genetische Medikamente der nächsten Generation erheblich verbessern.

Informationen zu Łukasiewicz - IChP Das Łukasiewicz Research Network – Industrial Chemistry Institute ist ein führendes polnisches Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf chemische Synthese, Verfahrenstechnik und die Skalierung der Produktion für die pharmazeutische Industrie und die hochentwickelte chemische Industrie spezialisiert hat.

Medienkontakt: info@explorna.com

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