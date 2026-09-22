EQS-News: Hollyland stellt den LARK M3 vor: Ein flexibles und skalierbares drahtloses Audiosystem für Produktionen mit mehreren Personen und mehreren Kameras

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Hollyland stellt den LARK M3 vor: Ein flexibles und skalierbares drahtloses Audiosystem für Produktionen mit mehreren Personen und mehreren Kameras



22.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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Konfigurierbar mit bis zu 4 Sendern und 4 Empfängern für Audio in Broadcast-Qualität bei Gruppeninterviews, Aufnahmen mit mehreren Personen und Mehrkamera-Dreharbeiten.

Medien-Highlights

Das skalierbare drahtlose Audiosystem unterstützt bis zu 4 Sender und 4 Empfänger.

Ein Sender kann Audio gleichzeitig an vier Empfänger über mehrere Kameras hinweg übertragen.

Vier Sender können mit einem Empfänger gekoppelt werden, um unabhängige Aufnahmen mit mehreren Personen zu ermöglichen.

Die leichten, 9 g schweren Sender lassen sich vor der Kamera unauffällig in der Kleidung verstauen.

Aufzeichnung mit 48 kHz/32 Bit, KI-Rauschunterdrückung und individueller Stimmenanpassung.

Einrichtung von Primär- und Sekundärempfänger mit automatischem Failover für zuverlässige Aufnahmen.

SHENZHEN, China, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein führender Anbieter von drahtlosen Produkten für die professionelle Film- und Videoproduktion sowie die Erstellung von Inhalten, hat heute das LARK M3 vorgestellt, ein flexibles und skalierbares drahtloses Audiosystem, das für Mehrkamera- und Mehrpersonen-Produktionen entwickelt wurde. Anstatt als einzelnes drahtloses Mikrofon zu fungieren, kann das LARK M3 als „Eins-an-Viele"- oder „Viele-an-Eins"-Audiosystem eingesetzt werden, das Gruppeninterviews, Podcasts, Inhalte mit mehreren Personen und Mehrkamera-Dreharbeiten aufzeichnet – mit einer Konfiguration, die sich problemlos an die Anzahl der beteiligten Personen und Geräte anpassen lässt.

Four transmitters capture multiple speakers on two cameras simultaneously for live-streaming interviews and podcasts.

Skalierbare und flexible Multi-Audio-Konfigurationen

Das Herzstück des LARK M3 ist seine Architektur mit mehreren Sendern und Empfängern. Bis zu vier Sender können mit einem einzigen Empfänger verbunden werden, sodass jede Person ihr eigenes Mikrofon tragen und unabhängig aufgenommen werden kann, ohne dass ein einziges Mikrofon herumgereicht werden muss. Umgekehrt kann ein Sender gleichzeitig mit bis zu vier Empfängern verbunden werden, sodass die Stimme eines einzelnen Sprechers von mehreren Kameras oder Smartphones gleichzeitig aufgenommen werden kann.

Diese Flexibilität erstreckt sich durch die unabhängige Vier-Spur-Aufnahme auch auf die Postproduktion. In Kombination mit dem Blitzschuhadapter oder durch den Anschluss eines USB-C- oder Kamera-Empfängers an einen Computer liefert das LARK M3 vier isolierte Audiospuren, wodurch Cutter die volle Kontrolle haben, um die Lautstärke und den Klang jedes Sprechers separat anzupassen.

Ultraportables Audio in Profiqualität

Mit Aufnahmen bei 48 kHz/32 Bit, einem Signal-Rausch-Verhältnis von 70 dB und einem maximalen Schalldruckpegel von 125 dB vereint das LARK M3 Spezifikationen auf Studio-Niveau mit einem benutzerfreundlichen Design. Es nutzt die von Hollyland entwickelte HDT-Funktechnologie, um Audiodaten 50 % schneller zu übertragen und so einen satteren, klareren Klang über Entfernungen von bis zu 300 m zu erzielen.

Die KI-basierte Rauschunterdrückung, die auf Deep Learning und computergestützter Analyse der akustischen Umgebung basiert, unterdrückt Wind, Verkehr, fließendes Wasser und andere Hintergrundgeräusche in drei einstellbaren Stufen. Die individuelle Stimmoptimierung ermöglicht eine Stimmverbesserung per Fingertippen für alle Sender sowie acht Stimmvoreinstellungen, die jedem Sender individuell zugewiesen werden können. Jede Voreinstellung lässt sich in der App anpassen, um den Klang der Stimme präziser zu steuern. Der automatische Clip-Schutz („Auto-Limit") hält die Lautstärke über den gesamten Dynamikbereich hinweg stabil, während eine Konfiguration mit primärem und sekundärem Empfänger dafür sorgt, dass Aufnahmemittelungen vermieden werden; fällt der primäre Empfänger aus, übernimmt der sekundäre Empfänger sofort.

Das Kit selbst ist auf Mobilität ausgelegt: Jeder 9-g-Sender verfügt über eine flexible Magnetbefestigung, und ein All-in-One-Ladeetui bietet Platz für Sender, Empfänger, Kabel und Windschutz sowie eine Gesamtakkulaufzeit von bis zu 48 Stunden.

„Wir haben beobachtet, wie sich die Videoproduktion von einer Person mit einer Kamera oder einem Smartphone hin zu kollaborativen Arbeitsabläufen mit mehreren Personen und verschiedenen Aufnahmekonfigurationen entwickelt hat. Da immer mehr Aufnahmekonfigurationen zum Einsatz kommen, muss der Ton aller Beteiligten gleichzeitig über verschiedene Kameras und Smartphones aufgezeichnet werden. Bei herkömmlichen Lösungen sind möglicherweise mehrere drahtlose Mikrofonsysteme erforderlich, um den Ton mehrerer Personen und über mehrere Kameras oder Smartphones hinweg aufzunehmen. Wir wollten, dass das LARK M3 Aufnahmen mit mehreren Personen und mehreren Kameras vereinfacht – mit einem einzigen System, das je nach Bedarf flexibel mehrere Sender und Empfänger verbinden kann."

— Yena Li, GTM-Spezialistin bei Hollyland

Preise und Verfügbarkeit

Das Hollyland LARK M3 ist in sieben Varianten erhältlich, darunter vier Sets mit Ladekoffer sowie einzelne Sender und Empfänger. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.hollyland.com/product/lark-m3

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter drahtloser Produkte mit Schwerpunkt auf drahtlosen Intercom‑Systemen, Videoübertragungssystemen, Monitoren, drahtlosen Mikrofonen und Kameras für Live‑Streaming. Seit 2013 bedient Hollyland Millionen Nutzer weltweit in verschiedenen Bereichen, darunter Filmproduktion, Rundfunk, Videoproduktion, Live‑Events, Ausstellungen, Theater, Gotteshäuser und individuelle Content-Creator. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, das rund 160 Länder und Regionen abdeckt und von regionalen Teams sowie Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.

Seven LARK M3 SKUs, including four charging case kits and three individual products.

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Cision

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