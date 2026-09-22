EQS-News: Prophix® erschließt Mehrwert für Kunden durch neue Agenten und sicheren Zugang zum KI-Ökosystem

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Prophix® erschließt Mehrwert für Kunden durch neue Agenten und sicheren Zugang zum KI-Ökosystem



22.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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Neue KI-Innovationen geben Finanzteams das Vertrauen, komplexere Aufgaben zu delegieren – unterstützt durch eine Plattform, die auf Genauigkeit und Kontrolle ausgelegt ist.

TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Prophix®, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Financial Performance Management, gab heute die neuesten KI-Innovationen für Prophix One bekannt, die branchenweit erste autonome Finanzplattform. Dieses Update, die zweite große Version des Jahres 2026, erweitert die Reichweite, Vernetzung und Autonomie der KI-Engine der Plattform „Prophix One Intelligence" und befähigt Finanzteams, ihr komplexere Aufgaben zu übertragen.

Prophix Logo

„Die meisten Unternehmen befinden sich auf einem Reifegrad-Kontinuum, wenn es um die Einführung von KI und ihre Bereitschaft geht, diese vollständig in den Finanzbereich zu integrieren", erklärte Alok Ajmera, CEO von Prophix. „Ganz gleich, ob Sie als Führungskraft im Finanzbereich bereits voll und ganz von AI überzeugt sind oder einfach nur neugierig auf deren transformatives Potenzial sind – der Druck seitens der Vorstände und CEOs, durch KI Produktivitätssteigerungen zu erzielen, ist enorm. Prophix hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden eine zuverlässige Plattform zur Verfügung zu stellen, die sie auf jedem Schritt ihrer KI-Transformation begleitet."

Die Version von Prophix One, die im Herbst 2026 erscheint, bietet:

Der autonome Planungsagent „Prophix One Autonomous Planning Agent" automatisiert wiederkehrende FP&A-Prozesse mithilfe gesteuerter Arbeitsabläufe und einer „Human-in-the-Loop"-Überwachung, wodurch Finanzteams mehr Zeit für Analysen und strategische Beratung gewinnen.

Der Prophix One MCP Server verbindet aktuelle, qualitätsgesichert Prophix-Daten und -Informationen mit den KI-Ökosystemen von Unternehmen und ermöglicht es Organisationen so, vertrauenswürdige KI-Workflows aufzubauen, die auf ihren Finanzdaten basieren.

Prophix One für Microsoft Office bietet Finanzteams und Geschäftsanwendern zuverlässige Finanzinformationen direkt an ihrem Arbeitsplatz, wodurch Engpässe bei der Berichterstattung abgebaut und fundiertere Entscheidungen schneller getroffen werden können.

Die Cash Management Bank Integration ermöglicht es Unternehmen, ihr Cash-Management-System mit ihren Banken zu verknüpfen, um Zugriff auf täglich aktualisierte Kontostände und eine automatische Transaktionszuordnung bei mehr als 10.000 US-amerikanischen und kanadischen Finanzinstituten zu erhalten.

Durch den Einsatz eines einheitlichen, qualitätsgesicherten Systems, das deterministisch, nachvollziehbar und revisionssicher ist, bietet Prophix One die Kontrolle und Präzision, die Finanzteams benötigen, um Aufgaben zuverlässig delegieren zu können und Geschäftsergebnisse voranzutreiben.

„Wir haben den Prophix MCP Server in Betrieb genommen, und die Auswirkungen waren sofort spürbar.

Aufgaben, die früher mehrere Stunden in Anspruch nahmen, wie beispielsweise die Erstellung einer Präsentation für den Vorstand, dauern jetzt nur noch ein paar Minuten", erklärte Matt Hutchison, CFO von Jim's Formal Wear, Inc. „Noch wichtiger ist jedoch, dass mir der Prüfpfad Vertrauen in Prophix KI gibt. Ich kann genau nachvollziehen, woher die Ergebnisse stammen."

„KI hilft uns dabei, den Weg von den Daten zur Erkenntnis zu verkürzen. Der Reporting-Agent hilft uns dabei, die Geschichte hinter den Daten zu erzählen. Er analysiert, was gerade passiert, was gut läuft und was nicht, und gibt Empfehlungen", sagte Mandy Huynh, Business-Intelligence-Analystin bei KBL Environmental. „Das ist eine sehr schnelle und übersichtliche Methode, um dem Finanzteam zu verdeutlichen, wie sich die Lage im Laufe des Quartals entwickelt hat und welche nächsten Schritte zu unternehmen sind."

Nehmen Sie am Live-Event teil und erfahren Sie mehr über die neuesten Updates zu Prophix One und hören Sie Beiträge von Prophix-Führungskräften und Kunden von Prophix. Nach der Veranstaltung wird eine Aufzeichnung verfügbar sein.

Informationen zu Prophix

Prophix® ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich des Finanzleistungsmanagements und versetzt Finanzteams in die Lage, mit Klarheit, Kompetenz und Selbstvertrauen zu führen. Von der Planung und Budgetierung bis hin zu Prognosen, Berichterstattung, Abstimmung und Konsolidierung – Prophix vereint all dies in einer intelligenten Plattform.

Prophix One™, die Flaggschiff-Plattform für autonomes Finanzmanagement, kombiniert KI, Automatisierung und intuitive Technologie, um komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen und der Finanzabteilung eine strategischere Rolle zu verschaffen. Mit fast vier Jahrzehnten Innovationserfahrung und einer globalen Präsenz, die mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern umfasst, ist Prophix der vertrauenswürdige Partner für Unternehmen, die bereit sind, die Finanzabteilung zur treibenden Kraft ihres Geschäftswachstums zu machen.

Cision

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