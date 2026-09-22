EQS-News: Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, startet mit Valour Funds SPC einen neuen Geschäftsbereich und stellt seinen ersten Hedgefonds vor: den „Smart Crypto Fund SP", der auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert

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Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, startet mit Valour Funds SPC einen neuen Geschäftsbereich und stellt seinen ersten Hedgefonds vor: den „Smart Crypto Fund SP", der auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert



22.09.2026 / 11:10 CET/CEST

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Valour bringt den Valour Funds SPC auf den Markt, einen neuen Geschäftsbereich, mit dem das Unternehmen sein Angebot über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte ausweitet.

Der Smart Crypto Fund SP ist der erste Hedgefonds des Unternehmens und bietet professionellen und qualifizierten Anlegern eine aktiv verwaltete Strategie, die auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert.

Der Fonds baut auf Valours Angebot von über 100 ETPs für digitale Vermögenswerte auf – mehr als jeder andere Verwalter digitaler Vermögenswerte weltweit – und kombiniert die institutionelle Infrastruktur von Valour mit der systematischen Anlageexpertise von Neuronomics.

TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen " oder „DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), Valour Funds SPC („Valour Funds") ins Leben gerufen hat – einen neuen Geschäftsbereich, der sich auf aktiv verwaltete Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte konzentriert.

DeFi Technologies Inc. Logo

Über Valour Funds, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc., führt der neue Geschäftsbereich den „Smart Crypto Fund SP" ein, seinen ersten Hedgefonds, und bietet damit professionellen und qualifizierten Anlegern Zugang zu einer aktiv verwalteten Anlagestrategie auf Basis künstlicher Intelligenz.

Der Hedgefonds erweitert die Anlageplattform von Valour über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Anlagelösungen. Er kombiniert die institutionelle Fondsplattform und die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Valour mit einer Strategie, die von der Neuronomics AG entwickelt und verwaltet wird – einem Schweizer Portfoliomanager, der sich auf künstliche Intelligenz und systematisches Investieren spezialisiert hat.

Der Smart Crypto Fund SP wurde als erstes Hedgefonds-Portfolio von Valour Funds SPC gegründet, einer auf den Kaimaninseln ansässigen Gesellschaft, die bei der Cayman Islands Monetary Authority („CIMA") registriert ist. Die Strategie nutzt proprietäre KI-Modelle, um die Allokationen innerhalb einer regelmäßig überprüften Auswahl liquider digitaler Vermögenswerte anzupassen, anstatt ein festes Engagement in einer einzelnen Kryptowährung oder einem statischen Korb beizubehalten.

„Mit dem Smart Crypto Fund erweitern wir das Anlageangebot von Valour über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Hedgefonds-Strategien", sagte Johan Wattenström, CEO und Vorstandsvorsitzender von DeFi Technologies. „Durch die Kombination der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Valour mit der auf KI basierenden Expertise von Neuronomics im Bereich systematischer Anlagen können wir professionellen Anlegern eine aktiv verwaltete Strategie im Rahmen eines institutionellen Fonds anbieten."

KI-gesteuerte systematische Anlagestrategie

Märkte für digitale Vermögenswerte bieten eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten. Sie sind jedoch auch von erheblicher Volatilität, sich rasch ändernden Bedingungen sowie erheblichen Unterschieden hinsichtlich Liquidität und Risiko zwischen den einzelnen Vermögenswerten geprägt.

Der Hedgefonds ist nicht darauf ausgelegt, eine feste Allokation beizubehalten oder jederzeit vollständig am Markt engagiert zu sein. Stattdessen zielt er darauf ab, selektiv zu investieren, wenn das erwartete Verhältnis von Chancen und Risiken günstig ist. Zudem strebt er eine Reduzierung des Engagements an, wenn die Modellsignale nachlassen oder das eingeschätzte Risiko steigt.

Das firmeneigene KI-Ensemble von Neuronomics – eine Gruppe sich ergänzender Modelle – ist für diesen Ansatz von zentraler Bedeutung. Die Modelle analysieren Preis-, Volumen- und andere Marktdaten über kurze und mittlere Zeithorizonte. Sie zielen darauf ab, nützliche Signale vom Marktrauschen zu unterscheiden und potenzielle Renditen, Risiken sowie Marktbedingungen zu bewerten.

Diese Bewertungen bestimmen die Größe jeder Position innerhalb einer regelmäßig überprüften Auswahl liquider digitaler Vermögenswerte. Die Portfolioallokationen unterliegen weiterhin vordefinierten Risikobudgets, Limits für einzelne Vermögenswerte und Konzentrationen sowie Kontrollen des gesamten Marktexposures.

Handelsaufträge werden mithilfe von Algorithmen ausgeführt, die entsprechend der Marktliquidität und der erwarteten Transaktionskosten ausgewählt werden. Dieser disziplinierte Prozess ist darauf ausgelegt, Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig die Volatilität sowie die Abwärtsrisiken der Märkte für digitale Vermögenswerte aktiv zu steuern.

„Märkte für digitale Vermögenswerte generieren enorme Mengen an sich schnell ändernden Informationen, doch die Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, welche Signale von Bedeutung sind – über welchen Zeithorizont und unter welchen Marktbedingungen", sagte Dr. Michael Kometer, Gründer und CEO der Neuronomics AG. „Unser firmeneigenes KI-Ensemble hilft dabei, Signale vom Rauschen zu trennen und Prognosen in disziplinierte Portfolioentscheidungen umzusetzen. Es bestimmt, welche Vermögenswerte wir halten, wie viel Risiko wir eingehen und wann wir das Engagement reduzieren."

Institutionelle Infrastruktur

Der Smart Crypto Fund SP vereint die Plattform für digitale Vermögenswerte von Valour, die Anlageverwaltungsfähigkeiten von Neuronomics und ein Netzwerk spezialisierter Dienstleister, das Fondsverwaltung, Verwahrung, Bankgeschäfte, Ausführung und Prüfung abdeckt.

Die Struktur trennt Anlageverwaltung, Verwaltung, Verwahrung und Ausführung voneinander. Dies bietet den operativen Rahmen, der für einen professionell verwalteten Anlagefonds für digitale Vermögenswerte erforderlich ist.

Die Auflegung markiert Valours Expansion in das Hedgefonds-Segment

Valour bietet über 100 ETPs für digitale Vermögenswerte an – mehr als jeder andere Verwalter digitaler Vermögenswerte weltweit. Diese Produkte ermöglichen Anlegern über regulierte Märkte den Zugang zu den innovativsten Ökosystemen für digitale Vermögenswerte weltweit.

Der Smart Crypto Fund ergänzt dieses Angebot um einen aktiv verwalteten Hedgefonds für professionelle und qualifizierte Anleger. Der Fonds nutzt einen systematischen Anlageansatz, um Chancen auf dem gesamten Markt für digitale Vermögenswerte zu identifizieren.

Informationen zur Neuronomics AG

Die Neuronomics AG ist ein von der FINMA zugelassener Schweizer Portfoliomanager und ein Pionier bei der Anwendung künstlicher Intelligenz im professionellen Management digitaler Vermögenswerte. DeFi Technologies hält eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Die firmeneigene Forschung kombiniert künstliche Intelligenz, quantitative Finanzwissenschaft und computergestützte Neurowissenschaften, um Marktprognosen zu entwickeln. Diese Prognosen dienen als Leitfaden für die Portfolioallokation im Rahmen disziplinierter Risikokontrollen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.neuronomics.com.

Informationen zu Valour Funds SPC

Valour Funds SPC ist ein Unternehmen auf den Kaimaninseln und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc. Das Unternehmen wurde gegründet, um professionell verwaltete Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Anlagemöglichkeiten anzubieten.

Der Smart Crypto Fund SP ist der erste unter Valour Funds SPC gegründete Hedgefonds.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3:DEFT31) ist ein Fintech-Unternehmen, das sich der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentraler Finanzdienstleistungen („DeFi") verschrieben hat. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die privaten sowie institutionellen Anlegern auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zum Erhalt von Updates finden Sie unter https://valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die geplante Notierung der ETPs von Valour und DeFi Technologies, den voraussichtlichen Zeitpunkt der Notierung und des Handels sowie die erwartete Nachfrage der Anleger nach ETPs für digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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