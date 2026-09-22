EQS-News: voestalpine mit klaren Wachstumszielen in attraktiven Zukunftsmärkten

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voestalpine mit klaren Wachstumszielen in attraktiven Zukunftsmärkten



22.09.2026 / 13:15 CET/CEST

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voestalpine mit klaren Wachstumszielen in attraktiven Zukunftsmärkten

Die voestalpine setzt ihren strategischen Kurs fort und fokussiert auf wertsteigerndes Wachstum in renditestarken Bereichen der Weiterverarbeitung. Bei seinem heutigen Capital Markets Day im Rahmen der InnoTrans in Berlin gibt der Konzern Einblick in seine strategischen Pläne und konkrete Wachstumsperspektiven. Im Mittelpunkt steht dabei der Geschäftsbereich Railway Systems, dessen Umsatz von aktuell rund 2,2 Mrd. EUR auf rund 3 Mrd. EUR bis 2030/31 gesteigert werden soll. Treiber des Marktwachstums sind der globale Trend zur nachhaltigen Mobilität auf der Schiene und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen in die Modernisierung bestehender sowie den Ausbau neuer Schieneninfrastruktur. Neben der Bahninfrastruktur plant der Konzern seine Aktivitäten konsequent in den Bereichen Luftfahrt, Lagertechnik sowie Rohre und Profile weiter auszubauen.

Die voestalpine konzentriert sich auf wertsteigerndes Wachstum in technologisch anspruchsvollen Bereichen, in denen sie über führende Marktpositionen, umfassendes Know-how und langjährige Kundenbeziehungen verfügt. Railway Systems ist beispielhaft für diese Strategie: Der Geschäftsbereich verbindet Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz mit innovativen Systemlösungen, Digitalisierung und umfassenden Services für eine leistungsfähige Bahninfrastruktur. Seit dem Börsengang 1995 hat die voestalpine den Anteil ihrer Weiterverarbeitungsbereiche am Konzernumsatz von rund 20 % auf 45 % erhöht. Künftig soll dieser Anteil insbesondere durch Wachstum in Bereichen wie Railway Systems, Aerospace, Warehouse & Rack Solutions sowie Tubes & Sections weiter steigen. Gleichzeitig treibt der Konzern mit seinem Transformationsprogramm greentec steel die schrittweise Dekarbonisierung der Stahlerzeugung voran. Mit dem geplanten Start der ersten Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz im ersten Halbjahr 2027 erfolgt der nächste wesentliche Schritt auf diesem Weg.

Digitalisierung und Modernisierung als Impulsgeber

„Weltweit steigende Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Schienenverkehrsnetzen, neue Verkehrskorridore sowie zunehmende Digitalisierungsanforderungen eröffnen attraktive Perspektiven für die voestalpine Railway Systems und schaffen eine anhaltend hohe Nachfrage nach ihren hochwertigen Produkten“, sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. Zusätzliche Wachstumschancen ergeben sich in Indien durch umfangreiche Investitionen in neue Hochgeschwindigkeits-, Güterverkehrs- und urbane Mobilitätsprojekte.

„Gefragt sind zunehmend integrierte Lösungen, die Infrastruktur, Digitalisierung und Serviceleistungen verbinden. Als führende Komplettanbieterin im Bereich Railway Systems können wir Schienen- und Weichensysteme, Signaltechniklösungen, digitale Anwendungen und Services aus einer Hand anbieten. Genau dieser ganzheitliche Ansatz ist ein zentraler Wettbewerbsvorteil der voestalpine Railway Systems, die ihre Kund:innen über den gesamten Lebenszyklus hinweg begleitet“, so Franz Kainersdorfer, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Metal Engineering Division.

Die starke Marktposition wird auch durch aktuelle Großaufträge bestätigt, darunter zuletzt Rail Baltica mit einem Volumen von 470 Mio. EUR. Auf der InnoTrans präsentiert die voestalpine Railway Systems darüber hinaus integrierte Lösungen für Hochgeschwindigkeits-, Güter- und Nahverkehrsnetze sowie digitale Monitoring- und Diagnosesysteme für eine effizientere Instandhaltung und höhere Verfügbarkeit von Schienenverkehrssystemen.

Wachstum und Wertschöpfung im Fokus

„Unsere Investitionsentscheidungen folgen klaren Prioritäten: einer soliden Kapitalstruktur, der schrittweisen Dekarbonisierung, wertsteigerndem Wachstum und einer verlässlichen Beteiligung unserer Aktionär:innen am Unternehmenserfolg. Railway Systems verbindet attraktive Wachstumsperspektiven mit einer starken Marktposition, einem resilienten Geschäftsmodell und einer hohen Kapitalrendite und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Wertsteigerung des Konzerns“, sagt Gerald Mayer, CFO der voestalpine AG.

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Der voestalpine-Konzern notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit seinen Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt er zu den führenden Partnern der Automobil- und Maschinenbauindustrie sowie der Luftfahrt- und Energieindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 15,1 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,5 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 48.800 Mitarbeitende.

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