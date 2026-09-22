EQS-NVR: EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.09.2026 / 18:00 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

43750000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Internet: ir.edag.com LEI Code: 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18

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