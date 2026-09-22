EQS-NVR: EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: EDAG Engineering Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)22.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

43750000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Internet:ir.edag.com
LEI Code:529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
Ende der MitteilungEQS News-Service

2403226 22.09.2026 CET/CEST

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