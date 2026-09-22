Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

dpa-AFX · Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im September nach vier Anstiegen in Folgen eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 1,0 Punkte auf minus 16,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur auf minus 16,0 Punkte. Analysten sehen eine Ursache für den Stimmungsdämpfer in den zuletzt deutlich gestiegenen Spritpreisen.

Die Folgen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April belastet. In den darauf folgenden Monaten war er dann bis zum aktuellen Dämpfer jeweils gestiegen.

Das Verbrauchervertrauen hat die seit Februar erlittenen Einbußen damit noch nicht wieder wettgemacht. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt./jkr/mis

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