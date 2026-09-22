Evonik setzt Umbau fort - Rund 10.000 Beschäftigte weniger

Düsseldorf, 22. Sep (Reuters) - ⁠Der Spezialchemiekonzern Evonik setzt seinen Umbau unter Interimschef Claus Rettig fort. Er reagiert damit trotz guter Geschäfte im laufenden Jahr auf die strukturellen Probleme der Chemieindustrie. "Wir werden diese Polykrise nutzen, um alte Strukturen zu ändern und uns besser aufzustellen", sagte Rettig am Dienstag nach einer Strategieklausur von Vorstand und Aufsichtsrat. Der Umbau werde auf allen Ebenen fortgesetzt. Der Essener ‌Konzern hatte bereits im Juni angekündigt, bis Ende 2029 rund 3200 Arbeitsplätze zu streichen, 2150 davon in Deutschland. Rettig treibt nun die Ausgestaltung des Programms voran. Von den Töchtern Oxeno und Syneqt mit rund ⁠4300 Beschäftigten will ⁠sich der Konzern trennen. Inklusive bereits umgesetzter Sparprogramme könnte die Belegschaft von Evonik damit um insgesamt rund 10.000 Menschen schrumpfen. Bei den Investoren kamen die Aussagen gut an: Evonik-Aktien legten am Morgen um rund vier Prozent zu.

"Wir sprechen bei Oxeno mit Investoren, im Falle Syneqts ist das noch nicht der Fall", sagte Rettig. "Aber es ist klar, dass es in beiden Fällen zum Verkauf kommen wird." Er fügte hinzu: "Ich gehe bei Oxeno davon aus, ‌dass wir im laufenden Jahr vorankommen werden." Bei Syneqt - die Tochter ‌hat 3500 Beschäftigte in Marl und Wesseling - solle der Verkaufsprozess 2027 starten.

Der 66-jährige Rettig ist vorübergehend an die Spitze des Essener Konzerns gerückt. Vorstandschef Christian Kullmann war im August überraschend wegen einer Erkrankung "bis auf Weiteres" ausgeschieden. Er soll nach seiner ⁠Genesung aber wieder zurückkehren. "Christian Kullmann hat seine Operation gut überstanden", sagte Rettig. Kullmann befinde sich auf dem Weg der ‌Besserung. "Ich bin zuversichtlich, dass er im kommenden Jahr zurückkommen ⁠wird", betonte Rettig.

Kullmann hatte den Umbau Evoniks angestoßen - Rettig will nun Kurs halten. Details des bereits im Juni angekündigten Umbauprogramms zum Abbau von rund 3200 Stellen seien nun ausgearbeitet. Erstmals sollen dabei auch Mitarbeiter mit Abfindungen dazu gebracht werden, den Konzern zu verlassen, bei dem es keine betriebsbedingten Kündigungen geben ‌soll. Ein erstes Restrukturierungsprogramm zum Abbau von 2800 Stellen hatte ⁠bei jährlichen Einsparungen von rund 400 Millionen Euro ⁠etwa 250 Millionen Euro gekostet, das aktuelle werde "wohl teurer werden". Evonik brauche aber die Fokussierung auf profitable Geschäfte, um das eigene Wachstum zu stärken, sagte Rettig. Evonik beschäftigte per Ende März etwa 30.600 Menschen.

Die deutsche Chemieindustrie steckt in einer der schwersten Krisen der vergangenen 30 Jahre. Eine schwache Auslastung, hohe Energiepreise, Preisdruck aus Asien und geopolitische Spannungen setzen der Branche zu. Ausdruck der schwierigen Lage ist der Stellenabbau, den zahlreiche Firmen der Branche angekündigt haben. Evonik hatte indes in den vergangenen Monaten von Lieferengpässen asiatischer Konkurrenten profitiert, die unter den Folgen des Iran-Kriegs leiden. Evonik hatte deshalb im August von einer "Sonderkonjunktur" gesprochen, die Essener hatten ⁠ihre Jahresprognose angehoben. "Wir werden ein gutes Jahr haben", unterstrich Rettig nun mit Blick auf 2026.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)