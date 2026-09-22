Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|ABC Arbitrage
|Bericht 2. Quartal 2026
|Autozone
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Diaceutics
|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
|Exor
|Bericht 2. Quartal 2026
|Foresight Solar Fund
|Bericht 2. Quartal 2026
|ITALIAN WINE BRANDS SPA
|Bericht 2. Quartal 2026
|KB HOME
|Bericht 3. Quartal 2026
|Kingfisher
|Bericht 2. Quartal 2027
|NEWRON PHARMACEUTICALS
|Bericht 2. Quartal 2026
|Octopus Renewables Infrastructure
|Bericht 2. Quartal 2026
|Smiths News
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Target Healthcare REIT
|Bericht Geschäftsjahr 2026
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|Bericht Geschäftsjahr 2026
|WORTHINGTON INDUSTRIES
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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