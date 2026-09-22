Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABC ArbitrageBericht 2. Quartal 2026
AutozoneBericht Geschäftsjahr 2026
DiaceuticsBericht 2. Quartal 2026
EllaktorBericht 2. Quartal 2026
ExorBericht 2. Quartal 2026
Foresight Solar FundBericht 2. Quartal 2026
ITALIAN WINE BRANDS SPABericht 2. Quartal 2026
KB HOMEBericht 3. Quartal 2026
KingfisherBericht 2. Quartal 2027
NEWRON PHARMACEUTICALSBericht 2. Quartal 2026
Octopus Renewables InfrastructureBericht 2. Quartal 2026
Smiths NewsBericht Geschäftsjahr 2026
Target Healthcare REITBericht Geschäftsjahr 2026
Thor IndustriesBericht Geschäftsjahr 2026
WORTHINGTON INDUSTRIESBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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