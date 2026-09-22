Gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in EU ist ein E-Auto

Berlin, 22. ⁠Sep (Reuters) - Der Anteil der Autos mit reinem Elektroantrieb an allen Neuzulassungen in der EU hat 2025 einen Rekordwert erreicht. Auf die Stromer entfielen voriges Jahr 17,3 Prozent, wie das Statistische ‌Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis von Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit ist gut jeder sechste neu zugelassene Pkw ⁠in der ⁠Europäischen Union ein E-Auto. Der Anteil reiner Elektroautos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist binnen zehn Jahren deutlich gestiegen. 2015 hatte er bei lediglich 0,4 Prozent gelegen. 2025 waren zudem 42,4 Prozent der Pkw-Neuzulassungen Hybridfahrzeuge. Nur ‌27,3 Prozent waren reine Benzin- und ‌9,8 Prozent reine Dieselfahrzeuge.

Beim Umstieg auf Elektromobilität wird die Bedeutung Deutschlands als größter Automarkt in der EU mit Blick auf die ⁠absoluten Zulassungszahlen deutlich: Rund 545.100 E-Autos wurden voriges Jahr hierzulande ‌neu zugelassen. Somit entfielen 28,9 ⁠Prozent der insgesamt 1,89 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos in der EU auf Deutschland. Mit deutlichem Abstand folgte Frankreich mit 330.900 neuen E-Autos und einem Anteil von ‌17,5 Prozent an den EU-Zulassungen.

Beim ⁠Anteil reiner E-Autos an den ⁠Neuzulassungen im Jahr 2025 lag Deutschland mit 19,1 Prozent zwar leicht über dem EU-Schnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. EU-weit am höchsten war der Anteil in Dänemark (67,8 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (40,2 Prozent) und Malta (37,6 Prozent). Am geringsten war der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in Kroatien mit nur 1,9 Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)