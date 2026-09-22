IPO-Hype zurück? Coreweave, Klarna & Circle im Aktiencheck

Der IPO-Hype ist zurück: 2025 sind mehrere spannende Unternehmen an die Börse gegangen – doch nicht jeder Börsenneuling wird automatisch zur langfristigen Erfolgsgeschichte. In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Coreweave, Klarna und Circle Internet.

Dabei geht es nicht nur um starke Kursbewegungen nach dem Börsengang, sondern vor allem um operative Profitabilität, Cashflow-Generierung, Bewertungen, Lockup-Fristen und die Frage, welche IPOs langfristig wirklich Substanz haben.

Klarna sucht nach Restrukturierung und Bewertungsanpassungen den Turnaround im globalen Payment-Geschäft. Coreweave wächst als KI-Infrastruktur-Anbieter rasant, benötigt dafür aber enorme Investitionen. Circle Internet profitiert als USDC-Emittent von Krypto-Adaption und Zinserträgen, muss sich jedoch auch in veränderten Zinszyklen beweisen.

Welche 2025er IPOs bieten langfristig echte Chancen – und wo sollten Anleger besser vorsichtig bleiben?

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* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an den im Video besprochenen Unternehmen und profitiert somit nicht von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken, stellt keine Finanzanalyse oder Anlageberatung i. S. v. Art. 20 MAR dar und wurde nach bestem Wissen, sachlich und unbeeinflusst von Eigeninteressen erstellt.