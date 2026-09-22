IRW-News: A2Gold Corp.: A2Gold durchteuft 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter (5,24 % Antimon und 0,52 g/t Gold); 209,4 g/t Silber über 10,7 Meter ab der Oberfläche bei Taylor

IRW-PRESS: A2Gold Corp.: A2Gold durchteuft 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter (5,24 % Antimon und 0,52 g/t Gold); 209,4 g/t Silber über 10,7 Meter ab der Oberfläche bei Taylor

Zwei Bohrungen identifizieren eine oberflächennahe, hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung 170 Meter nördlich der ehemals produzierenden Mine Merrimac

Tonopah, Nevada / 22. September 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. (A2Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: AUAU) (OTCQX: AUXXF) (FWB: RR7) freut sich, zu berichten, dass die ersten vier Bohrungen aus seinem ersten Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) auf dem Silber-Gold-Projekt Taylor (Taylor oder das Projekt) eine oberflächennahe, hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung sowie eine ausgedehnte, hochgradige Silbermineralisierung durchteuft haben. Die vier in dieser Pressemitteilung genannten Bohrungen umfassen alle Bohrungen, für die bis zum Datum dieser Pressemitteilung Analyseergebnisse eingegangen sind und die im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren des Unternehmens geprüft und validiert wurden.

Etwa 170 Meter nördlich der ehemals in Betrieb befindlichen Mine Merrimac durchteufte TAR-008 1,28 g/t AuÄq über 36,6 Meter (0,26 % Antimon und 0,26 g/t Gold), einschließlich 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter (5,24 % Antimon und 0,52 g/t Gold). TAR-009 durchteufte 4,09 g/t AuÄq über 13,7 Meter (0,97 % Antimon und 0,29 g/t Gold), einschließlich 7,01 g/t AuÄq über 7,6 Meter (1,74 % Antimon und 0,20 g/t Gold) sowie 19,19 g/t AuÄq über 1,5 Meter (4,86 % Antimon und 0,13 g/t Gold). Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Antimon-Gold-Mineralisierung über die historischen Abbaustätten Merrimac hinaus erstreckt, und identifizieren ein vorrangiges Gebiet für Folgebohrungen.

TAR-004 durchteufte 209,4 g/t Silber und 0,11 g/t Gold über 10,7 Meter ab der Oberfläche sowie 144,0 g/t Silber über 1,5 Meter innerhalb von 79,9 g/t Silber über 39,6 Meter. TAR-001 durchteufte 104,7 g/t Silber über 7,6 Meter und 106,0 g/t Silber über 1,5 Meter innerhalb von 52,6 g/t Silber und 0,10 g/t Gold über 48,8 Meter sowie einen zweiten, tiefer gelegenen Bereich mit 185,5 g/t Silber über 3,0 Metern innerhalb von 72,0 g/t Silber über 9,1 Meter. Die Ergebnisse der verbleibenden 11 Bohrungen stehen noch aus.

Highlights

· TAR-008 durchteufte 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter (5,24 % Antimon und 0,52 g/t Gold) innerhalb von 1,28 g/t AuÄq über 36,6 Meter (0,26 % Antimon und 0,26 g/t Gold).

· TAR-009 durchteufte 19,19 g/t AuÄq über 1,5 Meter (4,86 % Antimon, 0,13 g/t Gold und 15,5 g/t Silber) innerhalb von 7,01 g/t AuÄq über 7,6 Meter (1,74 % Antimon, 0,20 g/t Gold und 5,4 g/t Silber) sowie innerhalb von 4,09 g/t AuÄq über 13,7 Meter (0,97 % Antimon, 0,29 g/t Gold und 3,4 g/t Silber).

· TAR-008 und TAR-009 wurden etwa 170 Meter nördlich der historischen Mine Merrimac niedergebracht. Die Ergebnisse stützen die Interpretation, dass sich die Antimon-Gold-Mineralisierung über die historischen Abbaustätten hinaus erstreckt und nach Norden, Süden und Osten hin noch überprüft werden muss.

· TAR-001 durchteufte 104,7 g/t Silber über 7,6 Meter und 106,0 g/t Silber über 1,5 Meter innerhalb eines 48,8 Meter mächtigen Abschnitts mit 52,6 g/t Silber und 0,10 g/t Gold.

· TAR-004 durchteufte 79,9 g/t Silber über 39,6 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 209,4 g/t Silber und 0,11 g/t Gold über 10,7 Meter ab der Oberfläche sowie eines separaten Abschnitts mit 144,0 g/t Silber über 1,5 Meter.

Hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung nördlich der historischen Mine Merrimac identifiziert

Die historische Mine Merrimac ist eine von zwei ehemals produzierenden Antimonminen innerhalb des Taylor-Projekts und liefert Hinweise auf die hochgradigen Antimonvorkommen in diesem Gebiet. Historischen Produktionsaufzeichnungen1 zufolge war die Mine Merrimac in den Jahren 1959-1960 in Betrieb und förderte etwa 90 amerikanische Tonnen (Short Tons) Erz mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von ca. 14 %, woraus etwa 2,5 Tonnen Antimonoxid gewonnen wurden (Pressemitteilung von A2Gold vom 15. April 2026). Historische Bohrungen bei Merrimac lieferten zudem Abschnitte mit 7,01 % Antimon über 4,3 Meter, 4,61 % Antimon über 4,6 Meter und 3,79 % Antimon über 5,5 Meter.

Etwa 170 Meter nördlich der historischen Abbaustätten von Merrimac lieferten die Bohrungen TAR-008 und TAR-009 die folgenden Antimon-Gold-Abschnitte (Abbildung 1):

· TAR-008 durchteufte 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter (5,24 % Antimon und 0,52 g/t Gold) innerhalb von 1,28 g/t AuÄq über 36,6 Meter (0,26 % Antimon und 0,26 g/t Gold) ab einer Bohrtiefe von 36,6 Metern.

· TAR-009 durchteufte 19,19 g/t AuÄq über 1,5 Meter (4,86 % Antimon und 0,13 g/t Gold) innerhalb von 4,09 g/t AuÄq über 13,7 Meter (0,97 % Antimon und 0,29 g/t Gold) ab einer Bohrtiefe von 79,2 Metern.

Zusammen zeigen TAR-008 und TAR-009, dass die hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung nicht auf die historischen Abbaustätten Merrimac beschränkt ist. Die beiden Bohrungen definieren ein vorrangiges Zielgebiet entlang eines interpretierten stratigrafischen und strukturellen Trends, der nach Norden, Süden und Osten hin offenbleibt. Wichtig ist, dass dieses Antimon-Gold-Ziel außerhalb des historischen Silbermineralisierungsgebiets liegt und Antimon nicht in der historischen Silber-Mineralressourcenschätzung von 2018 berücksichtigt wurde, die ausschließlich Silber berücksichtigte.

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Abbildung 1: Draufsicht, die einen Teil des RC-Bohrprogramms 2026 mit den bisher vorliegenden Analyseergebnissen zeigt. Der Bereich der Silbermineralisierung ist gelb dargestellt. Die Antimonmineralisierung wurde in früheren Ressourcenabschätzungen nicht berücksichtigt.

1 Historische Produktionsdaten stammen aus Veröffentlichungen des Nevada Bureau of Mines und anderen historischen Quellen und wurden nicht unabhängig verifiziert. Obwohl diese Daten nicht den Standards der NI 43-101 entsprechen, belegen sie das Vorhandensein einer hochgradigen Antimonmineralisierung im Konzessionsgebiet.

Peter Gianulis, CEO, kommentierte: Die ersten Ergebnisse aus Taylor belegen das bedeutende Multimetall-Potenzial des Projekts. Dies ist das erste Bohrprogramm von A2Gold bei Taylor, und die ersten vier gemeldeten Bohrungen haben bereits eine oberflächennahe, hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung durchteuft, darunter 20,96 g/t AuÄq über 1,5 Meter, sowie eine ausgedehnte, hochgradige Silbermineralisierung, darunter 209,4 g/t Silber über 10,7 Meter ab der Oberfläche. Die bis dato gemeldeten Bohrungen haben nur einen kleinen Teil des Gold-, Silber- und Antimonpotenzials von Taylor untersucht, wobei weiterhin erhebliche Möglichkeiten bestehen, diese mineralisierten Zonen zu erweitern und weitere Ziele im gesamten Konzessionsgebiet zu überprüfen. Taylor beherbergt zudem höffige CRD- und Skarn-Ziele sowie Ziele des Porphyrtyps, die von A2Gold noch nicht durch Bohrungen überprüft wurden. Da die Analyseergebnisse von elf weiteren Bohrungen noch ausstehen, sind wir der Ansicht, dass diese Ergebnisse nur einen ersten Hinweis auf das umfassendere Explorationspotenzial von Taylor geben.

Silbermineralisierung

Das Projekt verfügt über eine historische Silbermineralressourcenschätzung, die im Jahr 2018 von SRK Consulting (U.S.) Inc. erstellt wurde, wie weiter unten unter Historische Mineralressourcenschätzung näher beschrieben (die historische Schätzung aus dem Jahr 2018). Die historische Schätzung aus dem Jahr 2018 wies unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 1,6 Unzen Silber pro Tonne etwa 10,995 Millionen Unzen Silber in den kombinierten Kategorien gemessen und angedeutet sowie etwa 603.000 Unzen Silber in der Kategorie vermutet aus.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung aus dem Jahr 2018 als aktuelle Mineralressourcen einzustufen, und A2Gold behandelt die historische Schätzung aus dem Jahr 2018 nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Die Bohrungen TAR-001 und TAR-004 wurden innerhalb des Bereichs der Silbermineralisierung niedergebracht, wurden jedoch bis unter die maximale Tiefe der historischen Bohrungen fortgesetzt. Diese Bohrungen durchteuften silbermineralisierte Abschnitte und lieferten zusätzliche Informationen zur Geologie und zu den Mineralisierungsfaktoren.

· TAR-001 durchteufte 104,7 g/t Silber über 7,6 Meter und 106,0 g/t Silber über 1,5 Meter innerhalb von 52,6 g/t Silber und 0,10 g/t Gold über 48,8 Meter. Ein zweiter, tieferer Abschnitt enthielt 185,5 g/t Silber über 3,0 Meter innerhalb von 72,0 g/t Silber über 9,1 Meter.

· TAR-004 durchteufte 79,9 g/t Silber über 39,6 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 209,4 g/t Silber und 0,11 g/t Gold über 10,7 Meter ab der Oberfläche sowie eine separate Zone mit 144,0 g/t Silber über 1,5 Meter.

Zusätzlich zu den gemeldeten Silberabschnitten lieferten TAR-001 und TAR-004 auch wichtige geologische Informationen, darunter Kalzit-Sulfid-Zufuhrgänge, einen schwach goldmineralisierten Lamprophyr-Intrusionsgang sowie eine schmale, schichtförmige Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb der Grenzen der historischen Bohrungen. Diese Beobachtungen liefern geologische Anhaltspunkte, die zur Präzisierung künftiger Bohrziele herangezogen werden können.

Bedeutung für die Exploration

Die ersten vier Bohrungen aus dem ersten Taylor-Bohrprogramm von A2Gold haben zwei unterschiedliche Explorationsmöglichkeiten identifiziert. Etwa 170 Meter nördlich der ehemals produzierenden Mine Merrimac durchteuften TAR-008 und TAR-009 eine oberflächennahe, hochgradige Antimon-Gold-Mineralisierung und definierten ein vorrangiges Zielgebiet, das nach Norden, Süden und Osten hin offenbleibt.

Innerhalb des historischen Silbermineralisierungsgebiets lieferten die Bohrungen TAR-001 und TAR-004 mächtige Silberabschnitte, darunter eine Mineralisierung, die in TAR-004 an der Oberfläche beginnt, sowie einen tiefer liegenden hochgradigen Abschnitt in TAR-001 unterhalb der maximalen Tiefe der historischen Bohrungen. TAR-001 liefert zudem Hinweise darauf, dass sich die Silbermineralisierung nordöstlich des in der Vergangenheit bebohrten Gebiets erstrecken könnte.

Antimon war in der historischen Silbermineralressourcenschätzung von 2018 nicht berücksichtigt worden. Das Unternehmen integriert die neuen Bohrergebnisse in bereits vorhandene Daten, um weitere Antimon-Gold- und Silberziele zu verfeinern, während die Analyseergebnisse der verbleibenden 11 Bohrungen noch ausstehen.

Tabelle 1: Gold-, Silber- und Antimon-Ergebnisse aus dem RC-Bohrprogramm 2026 auf dem Projekt Taylor

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Anmerkungen zur Tabelle

*Die AuÄq basieren auf angenommenen Metallpreisen von 3.000 US-Dollar pro Unze Gold, 35 US-Dollar pro Unze Silber und 40.000 US-Dollar pro Tonne Antimon sowie auf angenommenen Metallausbeuten von 80 % für Gold, 70 % für Silber und 75 % für Antimon. Die verwendete Formel lautet: AuÄq (g/t) = Au (g/t) + [Ag (g/t) × 0,010208] + [Sb (%) × 3,887935]. Die AuÄq-Werte wurden anhand ungerundeter Analyseergebnisse berechnet und lassen sich daher möglicherweise nicht exakt aus den in dieser Pressemitteilung dargestellten gerundeten Gehalten nachvollziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass alle in die Berechnung einbezogenen Metalle ein angemessenes Potenzial zur Gewinnung und zum Verkauf aufweisen.

Gold: Die gemeldeten Gold-Bohrabschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,10 g/t Gold mit einem nominellen Maximum von 20 Fuß aufeinanderfolgender interner Verdünnung berechnet. Für die Gesamtmenge der nicht aufeinanderfolgenden internen Verdünnung innerhalb eines Kompositintervalls wurde keine Begrenzung festgelegt.

Silber: Die gemeldeten Silber-Bohrabschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 10,0 g/t Silber mit einem nominellen Maximum von 20 Fuß aufeinanderfolgender interner Verdünnung berechnet. Für die Gesamtmenge der nicht aufeinanderfolgenden internen Verdünnung, die in einem Kompositintervall enthalten ist, wurde keine Begrenzung festgelegt.

Antimon: Die gemeldeten Antimon-Bohrabschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 0,1 % Antimon mit einer nominellen maximalen Länge von 20 Fuß zusammenhängender interner Verdünnung berechnet. Für die Gesamtmenge der nicht zusammenhängenden internen Verdünnung, die in einem Kompositintervall enthalten ist, wurde keine Begrenzung festgelegt.

Alle gemeldeten Abschnitte beginnen und enden mit Untersuchungswerten oberhalb des jeweiligen Cutoff-Wertes. Die Kompositintervalle wurden anhand ungekappter Rohanalysewerte berechnet. Die gemeldeten Längen entsprechen den Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt.

Historische Mineralressourcenschätzung

Die historische Schätzung ist im Technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Taylor-Silberprojekt, White Pine County, Nevada beschrieben, der von SRK Consulting (U.S.) Inc. erstellt wurde und zum Stichtag des 17. Mai 2018 erstellt wurde. Die Schätzung basierte auf einem angenommenen Silberpreis von 17 US-Dollar pro Unze, einer Silbergewinnung von 90 %, Abbaukosten von 2,50 US-Dollar pro Tonne, Aufbereitungskosten von 21,50 US-Dollar pro Tonne, allgemeinen und Verwaltungskosten von 2,50 US-Dollar pro Tonne, einer Abbauböschung von 45 Grad und einem Cutoff-Gehalt von 1,6 Unzen Silber pro Tonne.

Das Unternehmen erachtet die historische Schätzung als relevant, da sie eine Grundlage für die Bewertung der historischen Taylor-Silbermineralisierung sowie für die Planung von Bestätigungs- und Erweiterungsbohrungen bildet. Die Schätzung wird für diese Zwecke als hinreichend zuverlässig angesehen, da sie von SRK Consulting (U.S.) Inc. unter der Leitung einer unabhängigen qualifizierten Person erstellt wurde und auf einer umfangreichen historischen Bohrdatenbank basiert. Bei der Schätzung wurden die in den CIM-Definitionsstandards von 2014 enthaltenen Kategorien gemessene, angedeutete und vermutete Mineralressourcen verwendet, die nach wie vor die aktuellen CIM-Kategorien darstellen und daher direkt vergleichbar sind.

Um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu bestätigen, müsste das Unternehmen die darunterliegende historische Bohr- und Untersuchungsdatenbank validieren, entsprechende Bestätigungs- und Infill-Bohrungen durchführen, das geologische Modell und die technischen Annahmen aktualisieren sowie eine neue Mineralressourcenschätzung erstellen.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen, und A2Gold behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Das RC-Bohrprogramm umfasste im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) des Unternehmens das routinemäßige Einbringen von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikaten. Die Bohrproben wurden an American Assay Laboratories in Sparks, Nevada, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor, übermittelt.

Die Goldanalysen wurden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender ICP-OES-Analyse (optische Emissionsspektrometrie) durchgeführt. Die Silber- und Antimonanalysen erfolgten mittels einer 5-Säuren-Aufschlussmethode und einer abschließenden ICP-OES-Analyse. Proben für Gold und Silber, deren Gehalte die jeweiligen oberen Nachweisgrenzen des Labors überschreiten, werden mittels gravimetrischer Methoden erneut analysiert.

Qualifizierte Person

John Marma, CPG, ein zertifizierter Geologe des American Institute of Professional Geologists und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über A2Gold Corp.

A2Gold Corp. hat in Nevada, einem der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen, eine mehrere Assets umfassende Gold-Silber-Explorationsplattform aufgebaut. Das Unternehmen kontrolliert auf seinen Projekten Eastside und Taylor rund 230 km² an aussichtsreichen Mineralrechten. Die beiden bezirksgroßen Projekte beherbergen große Edelmetallressourcen mit erheblichem Explorations- und Ressourcenwachstumspotenzial.

Eastside beherbergt eine vermutete Mineralressource von 1,4 Millionen Unzen Gold und 8,8 Millionen Unzen Silber*, während Taylor einen sehr aussichtsreichen Explorationsbezirk mit Potenzial für Gold, Silber, Antimon sowie Porphyr- und Skarnmineralisierung beherbergt. Gestützt auf ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm und eine starke Pipeline an Katalysatoren konzentriert sich A2Gold darauf, durch Ressourcenerweiterung, neue Entdeckungen und systematische Exploration im Bezirksmaßstab Wert zu erschließen.

A2Gold wird zudem von einer starken Aktionärsbasis unterstützt, zu der auch Kinross Gold Corporation gehört, die rund 9,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens hält.

* Aktualisierte Ressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß NI 43-101, Technischer Bericht zum Gold-Silber-Projekt Eastside und Castle im Esmeralda County, Nevada, erstellt von Mine Development Associates aus Reno, Nevada, mit Stichtag 30. Juli 2021. Die durch den Tagebau begrenzten vermuteten Ressourcen, berechnet unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,15 g/t Au, belaufen sich in der Original Pit Zone auf insgesamt 61.730.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au und 4,4 g/t Ag, was 1.090.000 Unzen Gold und 8.700.000 Unzen Silber entspricht, sowie 19.986.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au im Castle-Gebiet, was 314.000 Unzen Gold entspricht, bei einem Goldpreis von 1.725 US-Dollar pro Unze. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Vermutete Mineralressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

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Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, die zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Der United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen Safe Harbor für bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von A2Gold für das Taylor-Projekt, zum Umfang, zum Zeitplan und zu den Zielen des Bohrprogramms bei Taylor, zur potenziellen Erweiterung der historischen Silberressource, zur Erstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101, zur Bewertung der Goldmineralisierung, zur Erprobung von Gold-Antimon-, CRD-, Skarn- und Porphyrzielen, zum potenziellen Beitrag der Gold- und Antimon-Mineralisierung zum gesamten Taylor-System, zum Potenzial von Taylor, sich zu einem bedeutenden Silber-Gold-Projekt in Nevada mit erheblichem Aufwärtspotenzial bei kritischen Mineralien zu entwickeln, sowie zu den zukünftigen Explorations- und Erschließungsplänen von A2Gold.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen und Informationen über mögliche Ereignisse, Bedingungen oder Betriebsergebnisse, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Vorgehensweisen basieren. Alle Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, erwarten, voraussehen, budgetieren, planen, schätzen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersagen, potenziell, Ziel, kann, könnte, würde, möglicherweise, wird und ähnliche Wörter oder Ausdrücke (einschließlich negativer Varianten), die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen zu einer Prognose hindeuten.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

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