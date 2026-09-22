IRW-News: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics erweitert seinen Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen Raum

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics erweitert seinen Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen Raum

BESCHLEUNIGT KUNDENZUSAMMENARBEIT, INNOVATION UND REAKTIONSFÄHIGKEIT

SHANGHAI, CHINA / ACCESS Newswire / 22. September 2026 / Leggett Dynamics feierte heute die feierliche Eröffnung seines erweiterten Hauptsitzes für den asiatisch-pazifischen Raum in Shanghai, China, und markierte damit die jüngste Investition im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens für diese Region. Die erweiterte Anlage umfasst 40 Prozent mehr Bürofläche, einen Innovations-Showroom sowie einen multifunktionalen Bereich für Schulungen, Veranstaltungen und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Kunden, Lieferanten und internen Teams.

Wir erweitern nicht einfach nur unseren Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen Raum in Shanghai. Wir bauen unsere Fähigkeit aus, schneller Innovationen zu entwickeln, enger zusammenzuarbeiten und einen größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Dies ist entscheidend in einem hart umkämpften Markt wie China, der das Nutzererlebnis in Fahrzeugen neu definiert und Komfort und Bewegung weltweit zum neuen Wettbewerbsfeld für die Markendifferenzierung macht, sagte Marinela Cirstea, President von Leggett Dynamics.

Die heutige feierliche Eröffnung in Shanghai spiegelt das langfristige Engagement von Leggett Dynamics im asiatisch-pazifischen Raum wider und ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Ausbau regionaler Kapazitäten, zur Vertiefung von Kundenpartnerschaften und zur Beschleunigung von Innovationen.

Während der heutigen Feier sagte Zhou Li, Direktor des Verwaltungsausschusses der Jinqiao Development Zone: Es ist uns eine Ehre, diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam mit Leggett Dynamics zu feiern. Die erweiterte regionale Zentrale des Unternehmens und der neue Technologie-Showroom spiegeln nicht nur das Vertrauen des Unternehmens in Shanghai wider, sondern auch die Stärke von Jinqiao als Standort, an dem globale Unternehmen Innovation entwickeln und wachsen können.

Die Veranstaltungsteilnehmer besichtigten die neuen Räumlichkeiten, darunter einen Innovations-Showroom, in dem das gesamte Portfolio an Komfort- und Bewegungssystemen der neuesten Generation von Leggett Dynamics präsentiert wird. Der Showroom wird nicht nur als Ausstellungsort für Produkte dienen, sondern auch als Zentrum für gemeinsame Entwicklung, in dem Kunden, Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Branchenexperten gemeinsam Mobilitätserlebnisse der nächsten Generation definieren können.

Um den Wachstumsplan von Leggett Dynamics in China zu unterstützen, hat das Unternehmen kürzlich einen offiziellen WeChat-Kanal eingerichtet, um die Interaktion mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Branchenakteuren zu stärken. Der Kanal bietet Unternehmensnachrichten, Produktinformationen, Veranstaltungshinweise, Auszeichnungen und vieles mehr.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, unter der die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated, firmieren. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig und verfügen über 28 Standorte in 12 Ländern mit mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei Detroit, Nürnberg und Shanghai wichtige Standorte sind. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage, Lendenwirbelstütze, Seitenpolster und Federung), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovationsdienstleistungen, darunter die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher technischer Lösungen und Human-Factor-Studien. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Somnigroup International Inc. (NYSE). Das Unternehmen ist ein Hersteller von Wohn-, Industrie- und Möbelprodukten und entwickelt seit über 140 Jahren Komfortlösungen für die Orte, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

Medienkontakte

Liwen Tao

Managerin für AP-Branding, Marketing und Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

Allison Vincent

Direktor für Global Branding, Marketing und Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: allison.vincent@leggett.com

Telefon: +1 313.847.6331

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QUELLE: Leggett Dynamics

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