IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver informiert über vorübergehend reduzierte Kapazität in seiner Mine Guanacevi

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver informiert über vorübergehend reduzierte Kapazität in seiner Mine Guanacevi

Vancouver, Kanada - 22. September 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) hat ein mechanisches Problem ermittelt, das die primäre Kugelmühle in seiner Mine Guanaceví beeinträchtigt.

Die Mühle wurde am 21. September außer Betrieb gesetzt. Zwischenzeitlich werden Vorbereitungen zum Austausch des Mühlenkopfes und des Schwenkzapfens getroffen. Beide Teile sind vor Ort verfügbar. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Reparaturen innerhalb von etwa 3 Wochen abgeschlossen sein werden und koordiniert sich aktuell mit externen Dienstleistern, um den Austausch zu beschleunigen.

Während der Reparaturphase wird der Nachmahlkreislauf so konfiguriert, dass er mit einer reduzierten Durchsatzleistung von 600 Tonnen pro Tag (t/d) arbeitet. Die Normalkapazität liegt bei etwa 1.100 t/d.

Der Bergbaubetrieb läuft ohne Unterbrechung weiter. Der Austausch der beeinträchtigten Teile sollte nur geringe Kosten verursachen, da die notwendigen Teile bereits vor Ort auf Lager sind.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen zur Einstellung der Verarbeitung in Guanacevi, zum Zeitplan für den Abschluss der Reparaturarbeiten in der Aufbereitungsanlage in Guanacevi, zur Verfügbarkeit und Bewertung alternativer Verarbeitungsmethoden, zum über den Sekundärkreis erreichbaren Durchsatz sowie zu den erwarteten Auswirkungen dieser reduzierten Kapazität auf die Produktion in Guanacevi im dritten Quartal. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem die nicht fristgerechte Fertigstellung der Reparaturarbeiten in der Aufbereitungsanlage Guanacevi zu den erwarteten Nennkosten, die Wirksamkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, nachteilige Veränderungen der Rohstoffpreise, stärkere als erwartete negative Auswirkungen auf das jährliche Produktionsniveau, die erwarteten Kosten und die All-in-Sustaining Costs (AISC); sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fähigkeit, Reparaturen an der Aufbereitungsanlage in Guanacevi fristgerecht abzuschließen, die Verfügbarkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen oder Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen verlassen.

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