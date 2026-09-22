IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold gibt die Rückzahlung seiner ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen bekannt Fälligkeit im Oktober 2028

IRW-PRESS: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold gibt die Rückzahlung seiner ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen bekannt Fälligkeit im Oktober 2028

Vancouver, BC - 21. September 2026 / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ - gibt bekannt, dass es beschlossen hat, sein Recht zur Rückzahlung aller ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen mit vorrangigem Rang und einem Gesamtnennbetrag von 172,5 Millionen US-Dollar, fällig am 15. Oktober 2028 (die Anleihen) (CUSIP-Nr. 29446YAC0), auszuüben. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben.

Die Schuldverschreibungen wurden gemäß einem am 21. September 2023 datierten Treuhandvertrag (der Treuhandvertrag) zwischen dem Unternehmen und der Computershare Trust Company, N.A., als Treuhänder begeben. Gemäß den Bestimmungen der Treuhandvereinbarung wird das Unternehmen am 20. Oktober 2026 (das Rückzahlungsdatum) alle Schuldverschreibungen zurückzahlen, die nicht bis spätestens 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 19. Oktober 2026 (die Umwandlungsfrist) umgewandelt wurden.

Rückzahlungsverfahren

Der Rückkaufpreis für jede Schuldverschreibung entspricht 100 % ihres ausstehenden Nennbetrags zuzüglich der bis einschließlich des Rückkaufdatums aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen (der Rückkaufpreis). Pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen beträgt der Rückkaufpreis etwa 1.000,66 US-Dollar. Am Rückzahlungstermin wird der Rückzahlungspreis fällig und zahlbar, und die Zinsen auf die Schuldverschreibungen laufen nicht mehr weiter.

Für alle Schuldverschreibungen in buchmäßiger Form erfolgt die Zahlung des Rückkaufpreises über die Einrichtungen der Depository Trust Company (DTC), und alle derartigen zurückgenommenen Schuldverschreibungen sind zur Zahlung des Rückkaufpreises gemäß den geltenden Regeln und Verfahren der DTC einzureichen. Die Zahlstelle ist die Computershare Trust Company, N.A., und die Anschrift der Zahlstelle für die Zustellung von Schuldverschreibungen in Urkundenform lautet: Computershare Trust Company, N.A., 1505 Energy Park Drive, St. Paul, MN, USA 55108, z. Hd.: Corporate Trust Operations.

Recht auf Umwandlung der Schuldverschreibungen

Die Inhaber der Schuldverschreibungen können ihre Schuldverschreibungen ganz oder teilweise (in einem Nennbetrag, der ein ganzzahliges Vielfaches von 1.000 US-Dollar ist) jederzeit vor 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 19. Oktober 2026 oder, falls die Gesellschaft den Rückkaufpreis am Rückkauftermin nicht zahlt, bis zu dem Tag, an dem der Rückkaufpreis gezahlt wird, umtauschen. Um eine Schuldverschreibung umzuwandeln, muss der Inhaber die geltenden Regeln und Verfahren der DTC einhalten. Zum 18. September 2026 beträgt der Umwandlungskurs gemäß dem Anleihevertrag 158,7302 Stammaktien der Gesellschaft (die Stammaktien) pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen. Dieses Umtauschverhältnis wird für jeden umtauschenden Inhaber auf 165,0732 angepasst, was einem Umtauschpreis von etwa 6,0579 US-Dollar entspricht, nachdem die gemäß dem Anleihevertrag geltende Dividendenanpassung und der Make-Whole-Zuschlag berücksichtigt wurden.

Basierend auf diesem Umtauschverhältnis werden bei vollständiger Umwandlung der Schuldverschreibungen insgesamt bis zu 28.475.124 Stammaktien ausgegeben (was etwa 2,44 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht).

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Rückkaufmitteilung noch eine Mitteilung über das Recht zur Umwandlung der Schuldverschreibungen dar. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere und stellt kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf und keinen Verkauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig ist. Es wird keine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der CUSIP-Nummer gegeben, weder wie sie auf den Schuldverschreibungen abgedruckt ist noch wie sie in dieser Pressemitteilung enthalten ist.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich als neuer führender nordamerikanischer Goldproduzent positioniert und über eine solide Grundlage aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten verfügt. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit umfassender Fachkompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an Goldbetrieben und einen klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com .

Ansprechpartner bei Equinox Gold

Etienne Morin, Chief Capital Markets Officer

Ingrid Rico, SVP Capital Markets

E: ir@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Beträgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: die Rückzahlung der Schuldverschreibungen durch das Unternehmen, einschließlich des Zeitpunkts der Rückzahlung und der Zahlung des Rückzahlungspreises am Rückzahlungstag; der Zeitraum, in dem die Inhaber der Schuldverschreibungen sich für eine Umwandlung ihrer Schuldverschreibungen entscheiden können; sowie der für die Schuldverschreibungen geltende Umwandlungssatz und Umwandlungspreis, einschließlich etwaiger Anpassungen im Zusammenhang mit der Rückzahlungsmitteilung, und die sich daraus ergebende Anzahl der Stammaktien, die bei Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, werden, wachsen, planen, erwarten, schätzen, vorantreiben, beginnen, fortsetzen und ähnliche Begriffe gekennzeichnet, einschließlich Varianten wie können, könnten oder sollten sowie der negativen Konnotation solcher Begriffe. Das Unternehmen hält diese Erwartungen zwar für angemessen, sie stellen jedoch keine Garantien dar, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie können sich jedoch als unrichtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen bestimmte Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt Risikofaktoren im Management-Informationsrundschreiben von Equinox Gold vom 19. Juni 2026 sowie im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; beide Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder Änderungen an solchen Informationen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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