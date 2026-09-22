IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen durchteuft 218 g/t AgÄq über 6,5 Meter auf einer neuen Struktur, 150 Meter westlich der hochgradigen Bohrung LC-25-010

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen durchteuft 218 g/t AgÄq über 6,5 Meter auf einer neuen Struktur, 150 Meter westlich der hochgradigen Bohrung LC-25-010

Vancouver, British Columbia / 22. September 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSX-V: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, weitere Analyseergebnisse aus Bohrungen auf dem Silberprojekt Las Coloradas des Unternehmens im Bergbaurevier Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel in Chihuahua, Mexiko, bekannt zu geben.

Highlights:

· Die Bohrung LC-26-020 lieferte 218 g/t AgÄq (199 g/t Silber und 0,53 g/t Au) über 6,45 Meter, einschließlich 338 g/t AgÄq (313 g/t Silber) über 1,95 Meter.

· Bestätigung einer hochgradigen Mineralisierung auf einer neuen Struktur (#8), 150 Meter westlich der hochgradigen Bohrung LC-25-010.

· Zweite Bohrung auf der Struktur Nr. 8, nach LC-25-008 (200 g/t AgÄq und 0,28 g/t Au über 10,5 Meter, einschließlich 931 g/t AgÄq und 1,28 g/t Au über 1,6 Meter), was die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung über die Strukturen hinweg bestätigt.

President Scott Emerson kommentierte: Die Bohrungen LC-25-008 und LC-26-020 waren gewagte Stepout-Bohrungen zur Überprüfung der neuen Struktur Nr. 8 150 Meter westlich der hochgradigen Bohrung LC-25-010. Die Bohrung LC-26-020 bestätigte die hochgradige Mineralisierung in der Struktur Nr. 8. Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt darin, dass sie das Vorkommen bedeutender Mineralisierungen in mehr als einer Struktur zeigt. Diese in geringer Tiefe liegende, oberflächennahe hochgradige Mineralisierung ist strukturell kontrolliert, und wir glauben, dass sie auf eine tiefer liegende Quelle hindeutet.

Die Bohrung LC-26-020 durchteufte eine hochgradige, goldreiche Silbermineralisierung mit Gehalten von 218 g/t AgÄq (199 g/t Silber) und 0,53 g/t Au über 6,45 Metern, einschließlich 338 g/t AgÄq (313 g/t Silber) über 1,95 Meter. LC-26-020 wurde als Undercut-Bohrung zu LC-25-008 niedergebracht, die eine hochgradige, goldreiche Silbermineralisierung von 200 g/t AgÄq und 0,28 g/t Au über 10,5 Meter, einschließlich 931 g/t AgÄq und 1,28 g/t Au über 1,6 Meter, durchteufte (Tabellen 1 und 2). Sie durchteufte die Mineralisierung 35 Meter östlich von und auf nahezu derselben Höhe wie die Mineralisierung in LC-25-008.

Beide Bohrungen wurden auf der Struktur Nr. 8 niedergebracht, etwa 150 Meter westlich der hochgradigen Bohrung LC-25-010 und 200 Meter nordöstlich der Mine Soledad (Abbildungen 1 und 2; Tabelle 3).

Die hochgradige Mineralisierung in der Struktur Nr. 8 befindet sich an einer Stelle, an der nach Nordosten verlaufende Gänge/Strukturen eine 400 Meter lange Krümmung in den regional nach Nordwesten verlaufenden Gängen/Strukturen durchschneiden. Die Bohrungen wurden am südlichen Ende einer 430 Meter langen und 200 Meter breiten, in nordwestlicher Richtung verlaufenden Zone mit hoher Aufladbarkeit und hohem Widerstand niedergebracht, die mit der Biegung zusammenfällt und nach Nordwesten abtaucht (Abbildung 1). Die strukturell kontrollierte hochgradige Mineralisierung stellt ein vorrangiges Bohrziel dar, sofern sie dem Abtauchen der Zone mit hoher Aufladbarkeit und hohem Widerstand folgt.

LC-26-020 durchteufte eine hochgradige Mineralisierung von 151,20 bis 157,65 Meter Bohrtiefe, einschließlich massiver Sulfide (Pyrrhotin, Sphalerit, Pyrit, Arsenopyrit, Bleiglanz) von 153,90 bis 154,90 Meter Bohrtiefe. Von 154,90 bis 156,20 Meter Bohrtiefe tritt die Mineralisierung als multidirektionales Stockwork aus massiven Sulfiden innerhalb einer durchgängigen phyllischen Alteration auf. Die massiven Sulfide werden von massivem Kalzit, massivem weißem Quarz und durchscheinendem Quarz begleitet. Von 156,20 bis 157,15 Meter Bohrtiefe sind die massiven Sulfide teilweise gebändert und werden von massivem milchweißem Quarz begleitet. Die Mineralisierung ähnelt der von Bohrung LC-25-008 durchteuften, einschließlich bedeutender Goldgehalte mit Arsenopyrit und anomalen Gehalten von Indikatorelementen wie Antimon, Bismut, Indium, Arsen und Tellur.

Kingsmen hat Bohrungen an wichtigen Stepouts entlang des Gangs / der Struktur Soledad sowie an regionalen Zielen mit positiven Ergebnissen niedergebracht (Abbildung 3).

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

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Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden, auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt. (https://kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico)

Die Abschnittslängen sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten können derzeit nicht berechnet werden.

Tabelle 2: Analyseergebnisse

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Tabelle 3: Bohransatzpunkte

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Abbildung 1: Zusammenstellung der Bohrungen über Aufladbarkeit

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Abbildung 2: Profilschnitt der Bohrungen LC-25-008 & LC-26-020

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Abbildung 3: Regionale Ziele

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Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Der Bohrkern (HQ-Durchmesser) wird geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) untersucht wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung von zertifizierten Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im Central Mexican Silver Belt und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara.

Qualifizierte Person

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte befasst: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Gold-/Silberprojekt Almoloya, die beide im ertragreichen Bergbaudistrikt Parral in Mexiko liegen. Die Projekte umfassen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für das Vorkommen weiterer Edelmetalllagerstätten, da sie in strukturellen und stratigraphischen Gürteln angesiedelt sind, die zahlreiche andere hochgradige Lagerstätten im Streichen beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine NSR-Royalty von 1 % an den Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG; OTCQB: KNGRF; FWB:TUY) und hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia).

Im Namen des Boards

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Telefon: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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